Veel vroege bedrijvigheid op de transfermarkt: Ploegen voor volgend jaar krijgen al vaste vorm

Eigenlijk gooide SKT Ieper als eerste de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok door te gaan shoppen bij onder andere Oostkamp. Daardoor ging de bal aan het rollen en versnelden enkele ploegen hun planning om de kern voor volgend jaar samen te stellen. We staken ons licht op bij de nationalers uit de regio. En de toekomstige nationalers …

Geen mens die er namelijk aan twijfelt dat Avanti Brugge vanaf volgend seizoen eindelijk met de grote jongens meespeelt. “Door corona verloren we een jaar, toen er geen klimmers en dalers toegelaten werden, want anders hadden we elk jaar een promotie kunnen vieren sinds de heropstart van de club”, aldus secretaris Bart Van Besien. “We zijn er nog bijlange niet, maar dit jaar willen we de doorsteek naar de nationale reeksen forceren, liefst met de titel.”

Verjonging

In die optiek twijfelde de sportieve cel, die tegenwoordig geleid wordt door oud-speler Jens Rappé, niet al te lang om Kjell Devacht en Jules Robijns in te lijven ter vervanging van de afscheidnemende Wim Dobbelaere (37) en Sam Allemeersch (37). Devacht (31) was einde contract bij SKT Ieper en stond al enkele jaren op de radar van Avanti.

Jules Robijns (29) is geen onbekende, want hij is momenteel actief bij Oostkamp: “Ook ik werd de voorbije jaren meermaals benaderd, maar toen vond ik het nog te vroeg om één of meerdere niveaus te zakken. Nu het vooruitzicht er is dat ook Avanti in TDM2 zal aantreden, vond ik de tijd rijp om mijn kans te wagen. Dat het alleen om het geld zou draaien, is absoluut onjuist.”

“Uit de gesprekken die ik de voorbije dagen met coach Wim Van Britsom had, bleek duidelijk dat de ambitie van Avanti nóg hoger ligt. Daarnaast zie ik bij de Bruggelingen tal van goeie vrienden terug. Met Arno Vandewalle en Niels Hofmans speelde ik enkele jaren geleden kampioen bij Sijsele en ook de andere jongens zijn geen onbekenden voor mij.” Avanti blijft verder op zoek naar een 4-5 speler.

Geen paniek

Jules Robijns. (foto MD)

Robijns is niet de enige die Oostkamp verlaat. “Een leegloop of een uittocht zou ik het echter niet noemen”, aldus coach Gerrit Major. “Het is eerder een samenloop van omstandigheden, waarvan we er enkele kenden. Sam Lambrecht en Jarne Vandenabeele hebben er nooit een geheim van gemaakt dat zij hogerop wilden basketten. Bij SKT Ieper krijgen zij nu die kans en wij kunnen alleen maar trots zijn dat we ze zo ver hebben kunnen begeleiden.”

Dit jaar willen we de doorsteek naar de nationale reeksen forceren

“Dat de blessuregevoelige Cedric Berquin (33) aan zijn laatste seizoen bezig is, kan eveneens weinig verbazen. De vijfde kernspeler die de Merels verlaat, is Jorn Debrock, alweer geen echte verrassing. De verleiding om dichter bij huis en samen met zijn broer in Knesselare te spelen, kenden we al van bij aanvang van het seizoen.”

Bouwen

Een leegloop is het dan allicht niet, maar een nieuwe ploeg moet Major zeker en vast bouwen. “We zijn blij dat er zo vroeg duidelijkheid is. Daardoor kan de rust snel terugkeren en kunnen we, voorlopig achter de schermen, verschillende pistes onderzoeken om ook volgend jaar een strijdvaardig team te smeden. Wellicht wordt het een mix van enkele gevestigde waarden en enkele jongeren, aan wie we meer en nieuwe kansen willen geven om zich bij ons verder te ontwikkelen.

Wim Dobbelaere. (foto MD)

Grote plannen?

Alleen bij Sijsele valt er voorlopig weinig nieuws te rapen. “Bijna alle spelers, ook de jongeren, liggen nog onder contract”, aldus secretaris Nico De Baene. “Alleen Leigh Enobakhare (36) en Wout Verborgt (25) zijn niet in dat geval. Het is de bedoeling dat zij vervangen worden als ze zouden vertrekken. Veel wijzigingen moet je in de Sijseelse kern dus niet verwachten.”

“Idem dito met onze motivatie. Momenteel staan we ver onder onze waarde geklasseerd. Onze coaches leveren wekelijks schitterend werk, maar op de wedstrijden ‘vergeten’ sommige jongens de afspraken en de defensieve taken. Ik blijf ervan overtuigd dat we in de terugronde een stevige klim in het klassement in de benen hebben.”

Voorzitter Yvan De Craemer kon vlak voor de maandelijkse bestuursvergadering nog prematuur nieuws aankondigen: “Er zijn eerste, verkennende gesprekken geweest met Racing Brugge over een eventuele samenwerking. Of en hoe die er de komende weken komt, moet echter nog in beide clubs besproken worden.” (MD)