Veel volk op fandag van Belgian Cats in Kortrijk

Zaterdagnamiddag maakten de Belgian Cats hun opwachting in K in Kortrijk. Dit om hun fans te begroeten in de stad die hen zo’n warm thuisgevoel heeft gegeven en waar de nationale ploeg al heel wat successen behaalde.

Al van 13 uur schoven de supporters aan voor het podium waar de voorstelling pas om 14 uur begon. De speelsters werden een voor een voorgesteld door gastvrouw Linde Merckpoel. “Het is plezant om hier zoveel mensen samen te zien, dat doet plezier”, zegt boegbeeld Julie Vanloo, die de langste staat van dienst heeft. “Contact met onze supporters en fans is voor ons én voor hen belangrijk. Veel fans kunnen niet mee naar Australië en zo is hun steun voelbaar voor ons. Dat geeft onze groep een goed gevoel.”

“Ik ben fan van Julie en wil ook zo goed worden. Ik train veel, ook thuis aan mijn basketnet in de tuin. Ik hoop dat ze het goed gaan doen op het wereldkampioenschap”, aldus Emma (11) die bij de jeugd van Kortrijk Spurs speelt. “We proberen alle wedstrijden te bekijken op tv en leren daar veel uit zoals schijnbewegingen en passen geven”, vult Emma’s zus Laura (9) aan. Daarna werd er tijd gemaakt voor een meet & greet met de fans. Verder waren er ook nevenactiviteiten zoals een photobooth, een fanshop en een shooting contest om veel punten te scoren.

De ploegde speelde al heel wat internationale wedstrijden in de Sportcampus Lange Munte en Ann Wauters was als Kortrijkzane vele jaren de vaandeldraagster. Inmiddels zijn de Belgian Cats internationaal gegroeid en hebben ze zich al getoond in de beste competities als een te duchten tegenstander. Hun opgemerkte aantreden op de Olympische Spelen zorgde ervoor dat het damesbasketbal in België een serieuze boost kreeg. De nieuwe generatie toonde al klaar te staan voor nieuwe successen.

In deze voorbereidingsperiode staat er nog een oefenwedstrijden op het programma in Kortrijk, een opportuniteit om de speelsters aan het werk te zien. Op 4 september wordt er gespeeld tegen vice-Europees kampioen Frankrijk (FIBA 6). Deze laatste oefenwedstrijd geldt als uitwuifwedstrijd vooraleer het team afreist naar Australië waar de Belgian Cats het WK spelen tussen 22 september en 1 oktober. “De speelsters werkten en werken nog hard. Het is een plezier om hen te coachen. Voor velen is het hun eerste WK en ze willen het goed doen”, aldus hoofdcoach Valéry Demory die er een goed oog in heeft.