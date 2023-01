Vass Cannidis (Basket Tielt Two): “Ik wil spelers beter maken als mens”

De Tieltse basketclub startte dit seizoen met een B-ploeg om de doorstroming naar de A-ploeg te optimaliseren. Onverwacht staat die ploeg aan de leiding in vierde provinciale B. De eerste wedstrijd na de winterstop werd vlot gewonnen met 83-63 van ACJ Basket Brugge.

“Onze laatste wedstrijd in 2022 werd tegen Koksijde verloren”, opent de 43-jarige coach Vass Cannidis uit Roeselare. “De eerste in het nieuwe jaar werd gewonnen. Ik wil dat wat relativeren. Op papier lijkt het vlot, maar in werkelijkheid hadden we het iets moeilijker. Dat kwam door verschillende factoren.”

“Maar kom, we staan nu wel op kop in de rangschikking, maar dat kan rap veranderen in de komende weken. Dan spelen we tegen de betere ploegen. In onze reeks zijn er een viertal ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Dat zijn onder andere Koksijde, Heuvelland en Lauwe samen met ons team. Winnen is mooi, maar er zijn nog zaken die volgens mij minstens even belangrijk zijn in het leven van een sporter.”

“Met basket begon ik op jeugdige leeftijd bij Wytewa Roeselere. Daarna stapte ik over naar Gullegem waar ik bleef spelen tot vierde nationale. Kortrijk Sport was de volgende club en bij Zwevezele sloot ik mijn actieve carrière af en werd er coach bij de jeugd. Jongeren begeleiden in hun evolutie naar het volwassen basket is echt mijn ding. Toen ik een gesprek had met de Tieltse voorzitter Tom Scherpereel kon ik me helemaal vinden in hun visie en zette ik de stap naar de nieuwe ploeg.”

“Het belangrijkste is de jonge mannen iets bijbrengen in hun ontwikkeling. De basketbasis is er al zodat ik voornamelijk kan werken om de speler beter te maken als mens. Dat ligt helemaal in de lijn van mijn professionele bezigheid als coach bij Era Belgium. Als een speler later zegt dat hij een goed mens is en dat Vass daarbij geholpen heeft, heb ik daar de meeste voldoening van.”

(WD)