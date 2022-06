Van der Vuurst scoort dertiger en houdt kwalificatiekans BC Oostende gaaf

In de eerste halve finales ooit van de crossborder-fase van de BNXT League heeft ZZ Leiden met 84-82 gewonnen tegen Filou Oostende. De Nederlandse vicekampioen verdiende de zege ten volle maar kan met die bonus van twee punten niet tevreden zijn. Dinsdagavond volgt om 20 uur de beslissende terugmatch in de COREtec Dôme van Oostende.

Twee assists van Booth, twee korven van Bratanovic: de match begon lekker voor Oostende. Brimah bracht Oostende op 11-15. Mikaluaskas driepunterde Leiden 21-17 voorop en de kloof klom snel naar maximaal acht eenheden: 37-29 in de achttiende minuut. Met tien punten van Keye van der Vuurst in een drietal minuten kon Oostende een zucht van opluchting slaken bij het rustsignaal: 43-42. De slordigheid aan de vrijworplijn kenmerkte het Oostendse spel. Na zestien minuten hadden de rood-gelen al elf kansen (7 op 18) gekraakt. Aan de rust was het percentage met 13 op 26 iets beter. Uitzonderlijk telde Oostende in die eerste helft ook meer (8-7) balverliezen dan assists.

Na van der Vuursts bom-gelijkmaker (45-45) scoorden de Nederlanders zes punten op een rij. Zijn 21ste punt dat van der Vuurst bij 56-52 aantekende, belette Leiden om het verschil te hoog te maken. Ververs liet bij 65-57 twee vrijworpen onbenut en zo werd het geen verschil van tien punten. Conger dunkte 65-59-cijfers op het bord aan het halfuur.

Jantunen scoorde de eerste punten van het vierde bedrijf (65-61) maar Dunn duwde naar 72-61 in het voordeel van een vloeiend Leiden. Nog 6’53” op de klok. In iets meer dan twee minuten antwoordden Booth (3), Gillet (2), Conger (3) en van der Vuurst (3) met een 0-11-run. Maar de blauwgroenen stroopten opnieuw hun mouwen op. Met nog 2’03” op de klok zorgde Mikalauskas voor 81-74. Toen zette van der Vuurst nogmaals een tandje bij. Met acht nieuwe punten van uitblinker Keye van der Vuurst (twee tweepunters, een vrijworpen en een afrondende bom) herleidde hij het verschil tot twee puntjes: 84-82.

Nochtans was het op exact één minuut van de buzzer 84-76, een kloof van acht eenheden. Voor Leiden, dat uit 20 aanvallende rebounds 22 punten scoorde en ook 11 bommen aan 40 % afwerkte, is dat een kleine bonus. Keye van der Vuurst was de grote man met 32 punten aan 83 % (5 op 7 tweepunters, 6 op 6 bommen, 4 op 5 vrijworpen), 5 rebounds en 5 assists in 34’21”.

Als Filou Oostende dinsdag thuis met drie punten of meer wint, speelt het op 9 en 11 juni de finale van de BNXT League tegen Groningen en Den Bosch. Deze twee Nederlandse teams speelden in Groningen zondag 68-68 gelijk. (PR)