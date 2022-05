Vader Steven en zoon Bo spelen laatste wedstrijd samen bij Bobcat Wielsbeke: “Bo heeft meer talent dan ik”

Basketbalclub Bobcat Wielsbeke speelt zaterdag zijn voorlopig laatste match van het seizoen. Voor Steven Lefebvre (49) en zijn zoon Bo (21) was het een speciaal seizoen. Zij speelden voor het eerst samen in competitie bij de A-ploeg van Bobcat Wielsbeke. “Het was een uniek jaar”, blikken ze terug.

Steven speelt sinds zijn 11de basketbal bij Wielsbeke. Hij is nu al aan zijn 38ste seizoen toe. Dat maakt hem met zijn 49 lentes de oudste speler ooit en de speler met het meeste seizoenen ooit voor Bobcat Wielsbeke. “Daarmee heb ik clublegende Ivan Vankeirsbilck ingehaald. Het hoogtepunt in die lange carrière was tot nu toe de winst van de Beker van West-Vlaanderen tegen de buren van Oostrozebeke”, vertelt Steven die zeker nog een jaar doorgaat.

Dit jaar speelt Steven in de eerste ploeg, samen met zijn zoon Bo. Ze plannen al een vijftal jaar om samen te kunnen spelen. Dat is dit jaar eindelijk gelukt. “Ik speel nog bij de jeugd van Zwevegem, waar ik een dubbellicentie kon krijgen. Zo kan ik nu eindelijk bij mijn vader spelen. Het is het laatste jaar dat we dat konden doen, want volgend jaar speel ik bij Zwevegem niet meer bij de jeugd”, legt hij uit.

Hoger niveau

Volgens Steven heeft Bo meer talent dan hijzelf. Zijn zoon speelde bij de jeugd al bij Waregem dat toch een hoger niveau haalt dan derdeprovincialer Wielsbeke. “Hij kan teren op zijn 195 centimeter, zijn snelheid en zijn offensieve skills. Ik heb het meer van mijn grinta en defensieve mogelijkheden. Terwijl ik op mijn plaats zat in provinciale bij Wielsbeke, heeft Bo zeker de mogelijkheid om in landelijke competities te spelen.” Volgend seizoen zal hij bij eersteprovincialer Zwevegem bij de eerste ploeg spelen.

Bobcat Wielsbeke kan terugblikken op een mooi seizoen. Tenzij er nog een testmatch volgt, promoveert het team naar tweede provinciale. “Met slechts één verliesmatch is Tielt een verdiende kampioen. Ondanks een trainerswissel zullen we op een mooie tweede plaats eindigen.”

Zaterdag om 20.30 uur in sporthal De Vlaschaard spelen Bo en Steven voor de laatste keer samen. Normaal wisselen ze elkaar vaak af, maar tijdens de wedstrijd tegen De Panne zullen ze wel samen op het veld te zien zijn. “We zullen er nog een laatste keer van genieten. Samen spelen in de eerste ploeg van Wielsbeke stond bij ons beiden op de bucketlist. Dat kunnen we nu afvinken”, besluiten ze.

