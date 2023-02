Vader en zoon Breemersch tegen elkaar: “Een familieduel is altijd leuk”

Zaterdag staan vader Jan en zoon Tibo Breemersch tegenover elkaar in een vriendenduel om zich voor te bereiden op de belangrijke matchen die in aantocht zijn. Jan is trainer van Wibac Sint-Eloois-Winkel en Tibo speelt bij Wytewa Roeselare Three. Beide ploegen spelen voor het behoud en de wedstrijd moet een goede referentie zijn voor de belangrijke wedstrijden die nog komen.

“We besloten deze wedstrijd te houden ter voorbereiding van het seizoensslot”, vertelt Jan Breemeersch (48) uit Rumbeke, trainer van Wibac. “We spelen allebei voor het behoud en het is een goede referentie. Ik zal mij zaterdag 100 procent focussen op mijn eigen ploeg en niet op het spel van mijn zoon Tibo, omdat ik mijn ploeg wil klaarstomen voor de belangrijke matchen die eraan komen. Dat mijn zoon bij de tegenstander speelt, is geen extra motivatie om de wedstrijd te willen winnen. Ik wil namelijk iedere wedstrijd sowieso winnen. Maar het is natuurlijk altijd leuk om naar een familieduel toe te leven.”

Wie zal er winnen?

“In deze partij wil ik mij niet per se extra tonen tegenover mijn vader”, vertelt de 18-jarige zoon Tibo, die ook bij de landelijk U21 van Wytewa actief is. “Hij weet goed genoeg wat mijn basketcapaciteiten zijn. Uiteraard ben ik wel gemotiveerd om de match winnend af te sluiten.” “En van die kennis zal ik gretig gebruik maken”, lacht Jan.

“Ik ken de sterktes en zwaktes. Wie de beste kans maakt om te winnen? Wij, want we spelen thuis. Maar goed, dat de beste moge winnen.” “Maar ik heb er al eens meegetraind en ik ken al de kwaliteiten van sommige spelers van Wibac. Daar zal ik toch ook gebruik van maken”, knipoogt Tibo. “Wij maken bovendien de beste kans om te winnen, want wij hebben een jeugdige, gemotiveerde ploeg.”

(RV)

Zaterdag 18 februari om 20 uur: Wibac – Wytewa Three