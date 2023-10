Ups en downs volgen mekaar op bij Blankenberge One

Een nachtje slapen had niet veel soelaas gebracht bij supporters, coach en spelers van Blankenberge One. De ploeg had zaterdagavond een vermijdbare nederlaag opgelopen bij Oostkamp Two. Voor de jonge ploeg van Pieter De Rycker is daarmee niet eens een man overboord, maar de leerschool is wel duur: de koppositie werd gemist en morgen wordt in d’Hoogploate best gewonnen om de kater door te spoelen.

Coach De Rycker kijkt eerst in eigen boezem, vooraleer hij zijn beklag doet over de arbitrage: “We hadden de kans om de wedstrijd voortijdig te beslissen en ‘dood’ te maken, want we hadden aan de rust al een comfortabele voorsprong. Maar we gaven het uit handen. De spelers toonden dat ze op alle fronten meedingen, maar ze blijven jong natuurlijk. Ik voorspel een seizoen vol ups en downs, maar vorige zaterdag kenden we ze allebei.”

Dries Sampson, zelf nog altijd ‘maar’ 28, lijkt de gedoodverfde kandidaat te zijn om de jongeren de weg te wijzen. “Het is wat onwennig om plots met voorsprong de oudste in de ploeg te zijn maar ik neem de uitdaging en de rol aan om die gasten op sleeptouw te nemen naar volwassener spelen. Ondanks de kloof die wel tot 15 punten opliep, begonnen we verkrampt te acteren. Als we uit die ervaring de juiste lessen trekken, zie ik ons probleemloos het seizoen doorkomen.”

Landelijk basket

Clubbestuurders en supporters beseffen heel goed dat dit een overgangsseizoen wordt. Toch klinkt Sampson ambitieus: “We moeten zonder meer de bovenste helft van het klassement ambiëren en als alles in zijn plooi valt, is de top vijf misschien haalbaar.”

“De bedoeling moet in elk geval zijn dat we over enkele jaren weer landelijk basketbal spelen. Dat is ook de reden waarom ik terugkeer naar Blankenberge. Na omzwervingen bij RHK Oostende en Izegem, waar ik vooral op de bank zat, wou ik absoluut weer op het veld staan. Blankenberge is daarom de ideale ploeg.” (MD)