Uniek jeugdproject bij Avanti Brugge Three: “Winnen is niet het belangrijkste, wel het plezier”

Vorig weekend werd de eerste competitienederlaag voor Avanti Three opgetekend. De Brugse jongeren misten vooral ervaring. Dat is precies hetgeen Dries Vanbosseghem en Dries Aelter aan de jeugd willen bijbrengen met een uniek project.

Dries en Dries dus, ofte twee handen op één buik. Hoe ze de Three-ploeg coachen, is best wonderlijk. “Zelf coach ik de U18 en de andere Dries de U21,” legt Dries Aelter uit. Eigenlijk trainen we bijna nooit samen, met uitzondering van de schoolvakanties. Maar we bellen elkaar bijna dagelijks, maken afspraken over de plays en de individuele opdrachten en zetten ongeveer evenveel spelers uit elke jeugdploeg op het wedstrijdblad voor een Three-wedstrijd.”

Doorstoten

In navolging van de Knights (One) en de Futures (Two) kreeg ook de jongste Avanti-ploeg een bijnaam: “Niets hoeft voor The Family, winnen is niet het belangrijkste, wel het plezier onder vrienden. Het betekent echter niet dat we niet graag winnen. Enkele spelers zitten nu al op een niveau dat ze ook in derde provinciale mee zouden kunnen draaien. Persoonlijk ben ik er echter van overtuigd dat een extra jaartje ‘rijpen’ meer deugd zou doen. Maar wij gaan ze niet afremmen als ze in hun eerste jaar al kunnen promoveren.”

Oude liefde

Aelter voelt zich duidelijk goed in zo’n project: “Met de U18 speel ik op niveau 1 en dat is heel aangenaam. Het liefst van al wil ik een traject uitbouwen voor die gasten en elk individueel beter maken. Dat is het grote verschil met het coachen van een One-ploeg. Daar telt de prestatie en is er nauwelijks tijd om een speler beter te maken.”

De volgende opdracht gaat tegen de ploeg waar hij zijn carrière uitbouwde. “Het betreft de Two-ploeg, waarvan ik verschillende spelers ken, maar niemand coachte. Het wordt echter gegarandeerd een leuk weerzien.” (MD)

Zaterdag 12 november om 18 u. Avanti Brugge Three – Knokke-Heist Two.