Uitsluiting van jarige Djordjevic (40) verpest Filou-avond in Zwolle

We hebben er geen idee van of Dusan Djordjevic in zijn twaalf seizoenen bij BC Oostende al uitgesloten werd. Maar precies op zijn 40ste verjaardag gunden de refs hem geen twee volle wedstrijdminuten. Uitsluiting na een onsportieve en een technische fout! Toch zegevierde Oostende, koploper van de Belgische teams in de crossborder-fase, in Zwolle met 66-77 tegen Landstede Hammers.

Jovanovic zette een eerste vrijworp om, Bleijenbergh en Gillet scoorde de eerste lay-ups (2-5), met de eerste and one van Tyree werd het 6-8. Zwolle veegde de 8-15-achterstand helemaal weg: 18-15 en zelfs 22-16. Na 8’08” kende Djordjevic, die vandaag veertig werd, zijn eerste invalbeurt. Op 9 seconden van het einde van dat openingskwart hoorde de kapitein van Filou Oostende eerst een onsportieve fout en na twee vrijworpen van de thuisploeg een technische fout. Precies op zijn 40ste verjaardag sloten de Nederlandse refs Tijmen Last, Martin Westerhof en Sylwia Zbikowska kapitein Dusan Djordjevic uit. Van der Vuurst nam de plaats van Djordjevic in. De thuisploeg leidde met 24-19.

Voorsprong

Pas na 15 minuten bracht Barcello Oostende opnieuw op gelijke hoogte: 29-29. Jovanovic, Tyree en Bleijenbergh duwden door naar 32-36. Halverwege de avond trokken de Oostendenaars met een 36-39-voorsprong naar de kleedkamer. De aan Zwolle uitgeleende Oostendenaar Waleson had met een buzzerkorf die score aangetekend.

In het derde matchdeel boog Landstede Hammers een 36-41-achterstand in een 46-43-voorsprong om. Met een perfect evenwicht, 54-54, bereikten beide teams het halfuur. Coach Gjergja startte het vierde wedstrijdschuifje met Buysse, van der Vuurst, Thurman, Barcello en Bleijenbergh. Dat bleek een goede keuze. Acht punten van Bleijenbergh en een driepunter van Barcello schonken Oostende in drie minuten nieuwe zuurstof: 57-65. De sleutel stak ook vast in het slot van de verdediging.

Bommen

In de twee volgende minuten wijzigde de score geen enkel puntje. In de 36ste minuut raakte Buysse bij 57-67 de tienpuntengrens.

Barcello miste nog drie bommen op een rij en Landstede Hammers naderde zowaar tot 61-67. De Filous hielden de teugels echter strak. Aan de vrijworplijn legd Thurman de 66-77-eindstand vast. Met 21 punten (8 op 8 tweepunters, 1 op 5 driepunters en 2 op 2 vrijworpen) en 8 rebounds boekte Bleijenbergh de beste computerevaluatie. Troisfontaines speelde niet mee omdat hij in de match tegen Den Bosch lichte averij aan de arm had opgelopen. Komend weekeinde zou hij wel opnieuw speelklaar zijn.