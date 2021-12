U19 van ION Basket Waregem neemt deel aan het X-Mas Tournament: “We hebben er superveel zin in”

In de Kortrijkse Sporthal Lange Munte neemt ook de U19 van ION Basket Waregem deel aan het X-Mas Tournament van maandag 27 tot woensdag 29 december. De laatste editie was de ploeg van Margaux Van Melle nog verliezend finalist.

De Waregemse meisjes nemen het in de eerste ronde op tegen Flashing Heiloo uit Nederland, een Litouwse selectie en Castors Braine. “We zijn superblij dat dit tornooi dit jaar doorgaat”, vertelt Margaux Van Melle, studente rechten.

Hoog eindigen

“We hebben er veel zin in, en zullen goed voorbereid zijn. Dat we al een tijdje geen wedstrijden meer speelden hoeft niet per se een nadeel te zijn. We zijn immers voort blijven trainen. We treden aan met meisjes uit de tweede en eerste ploeg. We trainen nooit samen, maar deden dit vroeger wel al. Onbekenden voor elkaar zijn we dus niet. De groepsfase zou geen problemen mogen opleveren, daarna willen we zo hoog mogelijk eindigen. Drie jaar geleden werden we derde, daarna tweede en nu willen we voor de winst gaan. Het zou uiteraard mooi zijn om dit prestigieuze tornooi op onze naam te schrijven. We gaan er in ieder geval voor.”

Margaux Van Melle speelt met de Two-ploeg van Waregem in eerste landelijke. “We hebben nog heel veel werk aan de winkel met onze jonge ploeg”, gaat Margaux, woonachtig in Ingooigem, voort. “Collectief kunnen we veel beter. Ik heb het gevoel dat we soms te individueel willen spelen, terwijl we het moeten hebben van ons samenspel. Als we ons willen verzekeren van een verlengd verblijf in eerste landelijke, dan gaan we moeten in actie schieten. Het is niet leuk om elke week de boot in te gaan met soms zware cijfers. Het niveau is denk ik te hoog voor deze groep.”

Leuke uitlaatklep

“Bij de U19 loopt het dan weer wel gesmeerd. Het jeugdig basketbal ligt me wel. Al heb ik me nog te weinig kunnen tonen, maar het is al beter dan vorig jaar. Ik begin stilaan mijn rol te vinden”, merkt Margaux op.

“We verloren in de eerste ronde niet. Uiteraard willen we kampioen worden, en zowel de Vlaamse als Belgische beker mee naar huis nemen. We hebben daar alvast de kwaliteiten voor. De combinatie met mijn studies rechten is soms een uitdaging. Het vergt veel planning en discipline. Maar basketbal is voor mij een leuke uitlaatklep”, besluit Margaux Van Melle.