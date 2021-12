U19 ION Basket Waregem wint prestigieuze X-Mas Tournament na zege tegen Litouwen: “Dit tornooi is altijd een doel op zich”

Woensdag wonnen de dames van ION Basket Waregem de finale van het kersttornooi in Kortrijk met 48-69 in de finale tegen Litouwen. Emma Vindevogel werd MVP van het tornooi. House Of Talents Spurs werd vijfde na een 71-38 winst tegen het Franse Templeuve.

De weg naar de finale kende weinig of geen obstakels voor de meisjes van ION Basket Waregem. In de groepsfase werd op de eerste dag vlot gewonnen van de latere finalist Litouwen met 68-49. Flashing Heilloo uit Nederland werd over de knie gelegd met 78-18-cijfers, en Castors Braine met 70-25. In de halve finale moest ook Basketbal Academy Limburg uit Nederland eraan geloven met 71-46. In de finale werd het meesterschap van de dames van coach Bram Van Wyngene nog eens in de verf gezet met een 48-69 overwinning tegen Litouwen.

MVP van het tornooi werd Emma Vindevogel. De Zultse was goed voor 20 punten in de vier keer acht minuten durende finale. “Uiteraard zijn we heel tevreden met deze overwinning”, vertelt het 17-jarige toptalent. “Naar dit tornooi heb ik heel lang uitgekeken. Dat ik de trofee van MVP kreeg is mooi meegenomen. Hier ben ik heel trots op.” Ook Nastja Claessens (17) was met 17 punten een van de uitblinkers bij Waregem. Dit tornooi is toch altijd een doel op zich”, vertelt de Deerlijkse. “Het ging wel makkelijker dan verwacht. Nu kunnen we vol vertrouwen het tweede deel van het seizoen aanvatten in eerste nationale. Ook daar hebben we een doel: de play-offs halen.”

De dames van House Of Talents Kortrijk kwamen niet voltallig afgezakt naar De Lange Munte. De eerste wedstrijd werd gewonnen tegen La Patriote Templeuve met 66-57. Wedstrijden twee en drie werden verloren tegen Liège Panthers en Basket Academy Limburg uit Nederland met respectievelijk 56-70 en 58-68. In de wedstrijd om kans te maken voor plaats vijf, pakten de Spurs de volle buit tegen Flashing Heiloo uit Nederland met 64-44. Woensdag werd dan gestreden voor plaats vijf tegen La Patriote Templeuve uit Frankrijk. Het werd 71-38 na een collectief sterke prestatie. Een van de smaakmakers was Jolien Defoort. De Harelbeekse kan terugblikken op een geslaagd tornooi. “Na een mindere eerste wedstrijd ging het daarna toch wel beter”, zegt de 16-jarige Harelbeekse. “Eigenlijk hadden we niet meer verwacht. We misten enkele meisjes die aan het studeren waren voor de nakende examens. Aanvankelijk waren we van plan om met een U17 ploeg aan te treden die wel voltallig ging zijn, maar corona besliste daar anders over. Maar we zijn toch blij met de prestatie dat we leverden”, aldus de studente wiskunde wetenschappen.”

Ook de amper 15-jarige Kato Bevernage toonde dat ze heel wat in haar mars heeft tegen soms heel wat oudere meisjes. “Een vierde plaats zat er ook wel in. Maar daar kwamen we 6 puntjes voor te kort tegen Limburg”, zucht de Wevelgemse. “Ik mag denk ik tevreden terugblikken op mijn tornooi. Ook al waren sommige wedstrijden beter dan andere. De sfeer is hier altijd heel leuk. Nu kunnen we ons terug concentreren op de competitie die volgende week al begint met de U19. Daar moet de middenmoot ons doel zijn”, aldus de studente wetenschappen. (ELD)