U18-team van Oostendse basketacademie neemt deel aan Youth Champions League

Het U18-team van de Oostende COREtec Basketball Academy neemt van dinsdag 11 april tot en met zaterdag 15 april deel aan de first-ever Youth Basketball Champions League in het Turkse Bursa. De Youth Basketball Champions League is een vijfdaagse met de U18-teams van tien deelnemers aan de Basketball Champions League uit acht verschillende landen.

De Oostende COREtec Basketball Academy, zoals de basketbalschool officieel heet, is ingedeeld in poule A. Daar zijn de tegenstanders de Tsjechische Basketball Academy Nymburk, het Spaanse Murcia COC Oftalmologia, het Israëlische Hapoel Jeruzalem en het Bosnische Igokea m:tel. In de andere groep strijden het Litouwse Rytas Vilnius, het Duitse Porsche BBA Ludwigsburg, het Turkse Tofas Bursa, het Israëlische Bnei Herzliya en het Spaanse Lenovo Tenerife.

De competitie vangt met drie pouledagen aan. Dinsdag spelen de Oostendenaars twee matchen, op het middaguur tegen Igokea en ’s avonds tegen Nymburk. Woensdagmiddag spelen de Oostendenaars tegen Murcia, donderdagavond tegen Jeruzalem. Na deze groepsfase bekampt de top-twee van elke poule mekaar in halve finales. De andere teams strijden voor de plaatsen vijf tot en met tien. De kroning van de allereerste kampioen van de Youth Basketball Champions League heeft zaterdag 15 april plaats in de Tofas Nilüfer Spor Salonu van Bursa.

“Door deelname aan de Youth Basketball Champions League zullen onze 16- en 17-jarige spelers versneld extra ervaring kunnen opdoen op een hoger niveau”, beseft Jurgen Vanpraet, ceo van Filou Oostende. “Onze basketbalschool bestaat momenteel uit 21 talentvolle jongeren uit België en Nederland. Door hen op een hoger niveau te laten spelen kunnen ze sneller stappen zetten.”

De realiteit van een hoger niveau

“Voor onze jonge spelers van de Oostende COREtec Basketball Academy betekent de Youth Basketball Champions League een ander niveau. We spelen al op nationaal niveau met onze U18/U21 teams en we basketten zelfs mee in de derde divisie (TDM2) in België. Maar een internationaal niveau was tot nu toe beperkt tot jeugdcontacten zoals wedstrijden tegen USA-colleges on tour, individuele uitnodigingen of enkele internationale tornooien. De YBCL geeft hen de kans om op een hoger en een internationaal niveau te basketten”,, zegt Jurgen Vanpraet. “Onze spelers trainen elke dag, ze spelen twee wedstrijden per week en de meesten wonen in onze home. Ze leiden al een vrij professioneel leven, maar de realiteit van een hoger niveau zal hen precies laten zien waar ze op dat moment staan. Sommigen van hen behoren tot nationale jeugdteams, maar met je eigen teamgenoten wedstrijden in de YBCL spelen is natuurlijk heel anders.”

Sinds 1994

“Onze jeugdopleiding heeft in het verleden al verschillende successen geboekt op nationaal niveau en wil dat nu ook op internationaal niveau proberen te verwezenlijken. De opleiding bestaat al sinds 1994 – toen onder de naam Ajax-jeugdschool – en is steeds professioneler geworden. Met onze academy willen we jongeren die ambitie en talent hebben de kans geven om zich optimaal te ontwikkelen om ooit in eerste klasse te spelen”, benadrukt Jurgen Vanpraet. “Veel jongens zijn intussen verspreid aan de slag bij Filou Oostende, maar ook bij andere eersteklassers en in het buitenland. Daarop zijn we best fier. Jonge talenten zoals Keye van der Vuurst, Servaas Buysschaert, Xander Pintelon, Salim Kediambiko en Matteo Verstraete zijn een voorbeeld van het succes van onze opleiding bij ons team. Anderen staan klaar om die aansluiting eveneens te maken. Ervaring opdoen op hoger niveau is dan ook essentieel in de ontwikkeling van jonge spelers”, besluit Jurgen Vanpraet, ceo van Filou Oostende.