U18 Oostende speelt om zevende plaats in Youth Champions League

In de Youth Champions League basket spelen de min 18-jarigen van Oostende zaterdag om de zevende en achtste plaats. In het Turkse Bursa verloren de jonge Belgen vrijdag met 77-76 van het Spaanse Lenovo Tenerife in hun eerste klassementsmatch om plaatsen vijf tot acht.

De Oostendse youngsters hadden de groepsfase als vierde (op vijf) afgesloten na drie nederlagen en een zege. Zaterdag wacht nog een laatste wedstrijd tegen het Spaanse Murcia.

De Youth Champions League is een gloednieuwe vijfdaagse competitie met de U18-teams van tien deelnemers aan de Champions League, uit acht verschillende landen. De tien deelnemende teams werden verdeeld in twee groepen van vijf. De top twee van elke groep plaatste zich voor de halve finales