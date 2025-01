U12 van Kortrijk Spurs wordt vijfde op het XMas Tournament

In de Lange Munte startten de Kortrijk Spurs U12 jongens met twee overwinningen en kregen nadien Belgrade Namur als tegenstander. En of ze dat geweten hebben. Dat bleek een ongezien efficiënt team, dat daags nadien winnaar werd van de U12-finale.

“We waren met bescheiden ambities naar het tornooi gekomen en schatten zowel Knesselare als Charleroi hoog in”, zo klonk het voor aanvang van het tornooi. “Vooral dan Charleroi, een van de toonaangevende U12-teams van Wallonië.” De match tegen Knesselare startten de Spurs prima en er werd overtuigend gewonnen met 36-53. Charleroi, dat was een stuk moeilijker: gelijk na het derde quarter (36-36). In het vierde quarter kreeg Charleroi het moeilijk. Met 52-43 konden de Spurs als winnaar van hun poule uitkijken naar de match tegen Namur, een team dat doorheen de competitie in Wallonië walst.

Belgrade Namur bleek een indrukwekkend efficiënt team, dat zelfs met kleinere spelers enorm druk kon zetten. Hun reactievermogen, rebounding en combinaties gingen zo snel, dat de Spurs echt wel basketles kregen. Het duurde tot na de rust vooraleer de Kortrijkzanen wat beter in de wedstrijd kwamen, maar ook dan nog werd elk foutje afgestraft. De euforie na de eerste twee wedstrijden had wat van haar glans verloren. Weer met beide voeten op de grond dus.

Tevreden

De tweede wedstrijddag werd in Moeskroen gespeeld. Een vijfde plaats was het hoogst haalbare. Het Duitse Ludwigsburg werd geklopt met 50-33, waarna voor de vijfde plaats werd gespeeld tegen Aarschot. De Spurs-jongens waren duidelijk een maatje te groot voor het moedig strijdende Aarschot (53-40). Vijfde op de 24 ingeschreven ploegen en één match verloren tegen de eindwinnaar, daar waren de jongens en coaches best wel tevreden mee.

Avanti Brugge werd knap derde van het tornooi, na Belgrade Namur en BC Genappe. (SJK)