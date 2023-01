Tyree, Thurman en Gillet sleuren Filou Oostende naar zege in verlenging

In Leuven Bears heeft Filou Oostende zondag een 75-79-overwinning na verlenging behaald. Zo blijft de titelverdediger op de tweede plaats in de rangschikking na leider Charleroi dat één match meer gespeeld heeft.

Filou Oostende opende de match het best (8-16) maar de Zeekapiteins incasseerden een 26-12-tik in het tweede kwart. Na de rust (34-28) nam Oostende bij 39-40 de leiding weer over. Beide teams lieten de score traag klimmen: 49-48. De kustploeg leek de zege te grijpen maar de 51-57-voorsprong smolt tot 59-59. Met nog twee minuten op de klok hadden Buysschaert, Tyree en Bratanovic (dunk) Oostende een 59-64-voorsprong bezorgd. Fulkerson (and one) en Allen antwoorden gevat. Na veertig minuten was de score dus perfect (64-64) in evenwicht.

Oostende sprintte in de verlenging naar 68-72 maar Leuven Bears naderde tot 73-74. Een driepunter van Gillet en twee vrijworpen van Tyree bezorgden Oostende de zege. Fulkerson miste nog een bom en Barceloo plukte de laatste rebound. De vijftien Oostendse punten in de verlenging staan op naam van Tyree (7), Thurman (5) en Gillet (3).

Tyree zette de beste prestatie bij Oostende neer met 24 punten, 3 rebounds, 3 assists en 1 steal. Ook Bleijenbergh was heel present met 8 punten, 10 rebounds, 3 assists, 4 steals en 2 blockshots.

Charleroi blijft leider met een 10-4-balans, Oostende heeft een 9-4-verhouding op de tweede plaats. Na hen volgen Limburg (8-6), Kangoeroes Mechelen (8-5) en Antwerp Giants (8-4).