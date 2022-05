Tweemaal België-Nederland in Oostende

Sam Van Rossom en Jean Salumu komen even terug naar Oostende en Keye van der Vuurst speelt in de COREtec Dôme in een ander shirt. Dat wordt een boeiende interland op zaterdag 25 juni.

De Belgian Lions van bondscoach Dario Gjergja werken in de week van maandag 20 juni een stage in Oostende af. Zaterdag 25 juni rondt de nationale ploeg dit in de COREtec Dôme af met een vriendschappelijke interland om 18 uur tegen Nederland.

Om 15 uur spelen de nationale U20-selecties van beide landen eveneens tegen mekaar in Oostende. De stage van de Belgian Lions is een voorbereiding op het Europees kampioenschap in september. De voorverkoop van tickets vangt vandaag aan via www.filou-oostende.be. (PR)