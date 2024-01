Tweedeprovincialer VK Iebac A moet op zoek naar nieuwe coach: Francis Montefesta stopt aan het einde van het seizoen

VK Iebac A, dat momenteel negende staat in tweede provinciale, moet op zoek naar een nieuwe trainer. Francis Montefesta gaat na vier jaar en drie volledige seizoenen op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hij doet wel nog het seizoen uit.

“Ik heb net voor de jaarwisseling het bestuur van Iebac op de hoogte gebracht dat ik volgend seizoen de eerste ploeg niet meer zal coachen”, zegt de 57-jarige coach van Iebac A. “Na vier jaar en drie volledige seizoenen is het tijd om de ploeg onder iemand anders te laten spelen. Ik heb zelf nog geen andere ploeg maar wacht rustig af wat er op mij afkomt.”

Veel blessures

Het is wel de bedoeling dat Francis het seizoen nog uitdoet en hij wil graag in schoonheid eindigen. “Ik wilde het graag tijdig laten weten aan het bestuur. We hopen stiekem nog op een vijfde plaats maar we hebben te veel blessureleed. Daardoor moeten we ook zaterdag met een kleine ploeg naar Knokke-Heist.”