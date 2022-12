Tweede zege voor Dirk Goens en Koksijde Two: “Het valt allemaal wat trager in de plooi, maar ik ben tevreden”

Afgelopen weekend zegevierde Koksijde Two tegen Heuvelland, de nummer twee uit de rangschikking in vierde provinciale. Een opsteker voor coach Dirk Goens en zijn mannen. Binnen het nieuw samengestelde team moet alles nog in zijn plooi vallen, maar aan amusement is er alvast geen gebrek.

Koksijde Two klopte BBCP Heuvelland Two met 57-55. “Het verschil was slechts twee punten, maar we stonden er wel nog vijftien voor op vijf minuten van het einde”, zegt coach Dirk Goens. “Enkele verkeerde beslissingen van ons én een jong, gedreven, nooit opgevend Heuvelland aan de andere kant zorgden voor een zeer spannend matcheinde. Ze kwamen zelfs terug tot op één puntje… Onze eerste helft was dan weer van het beste dat we lieten zien, dit seizoen. Sterke, collectieve defense, goede offenses en dito afwerking. Het is ook in die eerste helft dat we het verschil maakten, uiteindelijk.”

Mibac Middelkerke Three is de volgende tegenstander. “Op papier lijkt dat een gemakkelijkere match… maar alles moet gespeeld worden. Nu, we spelen opnieuw thuis, wat toch altijd een voordeel is. Als we het niveau halen van onze eerste helft tegen Heuvelland, zie ik dat goed komen. We gaan ze wel onmiddellijk bij de keel moeten grijpen en zeker niet mogen onderschatten.”

Sfeer en amusement

Het was voor Goens en co slechts de tweede overwinning. “Het was wat zoeken naar het juiste evenwicht in het begin: de club maakte van twee ploegen één, én er kwamen enkele nieuwe spelers bij. We trainen ook slechts één keer per week, waardoor het net allemaal wat trager ‘in de plooi’ valt, maar ik ben heel tevreden met de evolutie, de aanwezigheden op training en de inzet.”

“We zouden graag nog een paar keer winnen van ploegen die bovenaan staan, zoals we afgelopen weekend deden. Maar de nadruk ligt zeker ook op het amusement: het sportieve en de ploegsfeer gaan bij deze groep hand in hand.” (BV)

Zaterdag 3 december om 17.30 uur: BBC Koksijde Two – Mibac Middelkerke Three