Twee West-Vlaamse Cats uit selectie voor duel tegen Bosnië, maar wel plaats voor Serena-Lynn Geldof nu

Rachid Meziane, de bondscoach op interimbasis van de Belgische basketbalvrouwen, heeft zaterdag zijn selectie van twaalf speelsters bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina, zondag (16u15) in Leuven.

In vergelijking met de selectie die Noord-Macedonië afgelopen donderdag in de studentenstad vermorzelde (112-41), krijgen Nastja Claessens en Billie Massey rust. Heleen Nauwelaers en Serena-Lynn Geldof zijn hun vervangsters.

De Belgen begonnen de kwalificaties eerder deze maand met een valse noot, een 87-81 verlies in Bosnië, maar wonnen daarna wel met 84-55 van Duitsland in Kortrijk. In de stand hebben België, Duitsland en Bosnië na drie speeldagen elk vijf punten, Noord-Macedonië (3) sluit de rij. De tien groepswinnaars en de beste vier runners-up plaatsen zich voor het EK, dat in juni 2023 in Israël en Slovenië plaatsvindt.

Selectie: Elise Ramette, Antonia Delaere, Laure Résimont, Emma Meesseman, Kyara Linskens, Hind Ben Abdelkader, Becky Massey, Maxuella Lisowa-Mbaka, Julie Vanloo, Ine Joris, Serena-Lynn Geldof, Heleen Nauwelaers.