Twee toppers op rij voor Wytewa One

De heren van Wytewa One hebben een zwaar programma voor de boeg in eerste provinciale. Eerst treffen ze derde in de stand Wikings Kortrijk op verplaatsing en daarna nemen ze het thuis op tegen De West-Hoek Zwevezele dat tweede staat. Wytewa staat momenteel vierde.

“Wikings Kortrijk is een leuke tegenstander om tegen te spelen”, opent de 33-jarige forward Robin Robaeys uit Oostnieuwkerke. “Een ploeg die net als ons steeds op het scherpst van de snee speelt en ook de nodige ervaring aan de dag kan leggen. De afgelopen jaren waren de wedstrijden altijd spannend tot het einde. Gezien onze plaatsen in het klassement, verwacht ik opnieuw een spannende match. We hebben ook nog iets recht te zetten na onze vorige confrontatie. Toen was dit de eerste match van het seizoen en hadden we te kampen met behoorlijk wat blessures. Wikings won toen verdiend, maar we waren niet op volle sterkte. Ondertussen staan we zo goed als compleet en hebben we het juiste ritme te pakken en kijken we ernaar uit om deze match naar ons toe te trekken.”

De zondag erop volgt alweer een topper tegen De West-Hoek Zwevezele. “Net zoals de match tegen Wikings is dit opnieuw een wedstrijd die we in de eerste ronde verloren. Ook bij die match kampten we met behoorlijk wat blessures, waardoor we niet op volle sterkte stonden. Zwevezele is een ploeg die ons zeker ligt en we spelen thuis. Dat is alvast een voordeel. Het zal belangrijk zijn om de momenten te grijpen tijdens de match. Als we een goede teamprestatie kunnen neerzetten, maken we een grote kans.”

Goeie flow

“Bij beide wedstrijden schat ik onze kansen hoog in om te winnen. We zitten in een goeie flow en na een mindere start aan de competitie verloren we enkel van competitieleider Izegem, maar die lieten we wel zwoegen tot de laatste seconden. We starten daardoor met heel veel vertrouwen aan beide matchen.” (RV)