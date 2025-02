Twee spelers van Filou Oostende in zestienkoppige selectie voor EK-kwalificatieduel van Belgian Lions tegen Slovakije

Bondscoach Dario Gjergja heeft zestien Belgian Lions geselecteerd voor het EK-kwalificatieduel van donderdag 20 februari (20u15) tegen Slovakije. Mits winst in de Dôme in Charleroi tegen de rode lantaarn uit de groep is de kwalificatie voor het EK een feit.

Niels De Ridder (Kortrijk), Mamadou Guisse (Limoges), Adedayo Polet (Charleroi), Sean Pouedet (Kortrijk Spurs), Roby Rogiers (Leuven Bears), Olivier Troisfontaines (Denain), Niels Van Den Eynde (Okapi Aalst) en Thibault Vanderhaegen (Limburg United) zaten in de Belgische voorselectie, maar vielen af.

Na het duel tegen Slovakije volgt nog een verplaatsing naar het al geplaatste Spanje (23 februari). Met twee zeges in vier wedstrijden staan de Lions tweede in groep C. België verloor in november nog twee keer van Letland, waardoor de kwalificatie voor een zesde opeenvolgende EK nog niet zeker is. De eindronde vindt van 27 augustus tot 14 september plaats in Finland, Cyprus, Polen en Letland.

Definitieve selectie: Ismaël Bako (Unics Kazan), Vrenz Bleijenbergh (Merkezefendi), Simon Buysse (Oostende), Thijs De Ridder (Bilbao), Jonas Delalieux (Limburg United), Archange Izaw Bolavie (Charleroi), Manu Lecomte (Start Lubin), Siebe Ledegen (Okapi Aalst), Noah Meeusen (Oostende), Jean-Marc Mwema (Alicante), Retin Obasohan (Baxi Manresa), Loïc Schwartz (Saint-Quentin), Kevin Tumba (Antwerp Giants), Jo Van Buggenhout (Limburg United), Andy Van Vliet (Maroussi) en Hans Vanwijn (Merkezefendi).