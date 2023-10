Twee bekerwedstrijden voor Basket Izegem One: “Goede lijn verder zetten en stunten”

De One van Basket Izegem heeft een druk weekend voor de boeg. Zij spelen twee bekerwedstrijden – voor West-Vlaanderen en voor Vlaanderen – tegen respectievelijk Marke en Lier. De eersteprovincialer kent in ieder geval een sterke seizoensstart en dat kan enkel voor een mentale boost zorgen.

“Bij de start van de competitie hadden we verwacht dat we sterker gingen zijn dan vorig seizoen aangezien we sterke spelers hebben die goed op elkaar afgestemd zijn. We hopen natuurlijk zoveel mogelijk mooie matchen te spelen en te winnen. Zo hebben we alvast een mooie start gemaakt”, opent de 26-jarige forward Jordy Lefevre uit Wervik die sinds 2019 de kleuren van Basket Izegem verdedigt.

“Komend weekend spelen we eerst op zaterdag tegen Marke de 1/32ste finale voor de Beker van West-Vlaanderen. We kennen de ploeg niet, maar je mag de tegenstander natuurlijk nooit onderschatten. We zullen op onze hoede moeten zijn en hen niet te licht mogen aanpakken. Gewoon op dezelfde manier verder spelen en zien waar we belanden.”

Zondag moet de One alweer aan de bak tegen Guco Lier uit derde nationale. “Een moeilijke match, maar met 15 punten voorgift kan er veel mogelijk zijn”, aldus Jordy. “Het zou heel leuk zijn om de goede lijn door te trekken en te stunten natuurlijk. Laat ons hopen op een mooie match.”

Bekerverhaal

“We vinden dat we nu al een mooi parcours afgelegd hebben in de beker. Het is ons als ploeg voorlopig goed gelukt om dichter bij de eindmeet te komen, maar de tegenstanders zijn ook erg sterk. We mogen ze natuurlijk niet onderschatten en we hopen terug op een goed einde. Het zou zalig zijn om als ploeg de beker te winnen natuurlijk.”

Momenteel mist Izegem één speler die geblesseerd is. Guard Brent Gouwy is enkele matchen out geweest, maar zou deze week weer stilaan opstarten. (RV)

Zaterdag 28 oktober om 20.30 uur: Olympos Marke One – Basket Midwest Izegem One; zondag 29 oktober om 15.30 uur: Basket Midwest Izegem One – Guco Lier Two.