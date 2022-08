Tre Shawn Thurman van G-league naar Filou Oostende

Landskampioen Filou Oostende vindt nieuwe forward in Amerikaanse G-league.

Zoals de voorbije seizoenen recruteert Filou Oostende graag in de G-league, de ontwikkelingscompetitie van de NBA. Een week na de aanwerving van shooting guard Breein Tyree meldt de kustploeg nu de transfer van forward Tre Shawn Thurman (26, 2m01). Hij baskette het voorbije seizoen bij Stockyon Kings, de partnerploeg van Sacramento Kings in de G-league. Daar noteerde hij gemiddeld 7 punten en 4,5 rebounds in 20 minuten tijdens 33 matchen. Voordien speelde Thurman collegebasket bij Nevada Wolf Pack en Omaha Mavericks.

(PR)