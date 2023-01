Torhout Lions One nog steeds op koers voor top drie

Bij aanvang van de competitie in eerste provinciale had de sportieve leiding van Torhout Lions A een derde plaats op het oog en daar zijn ze voor het ogenblik nog niet voor uitgeteld, maar stilaan moeten er punten worden gesprokkeld. Afgelopen weekend werd de eerste klip genomen en ging SKT Ieper Two voor de bijl. Dit weekend is er de moeilijke verplaatsing naar Waregem.

Hiervoor kan Torhout een beroep doen op Eline Vanfleteren (38), ex-Deerlijk en eerste klassespeelster in een vroeger verleden. “Sinds een aantal jaar woon ik terug in Torhout en het was in feite enkel de bedoeling om mee te trainen met de ploeg”, lacht ze. “Maar tot nu toe stond ik al alle matchen op het wedstrijdblad en ik amuseer mij. Vandaag was het een moeilijke match met een heel harde defence aan beide kanten. Maar door deze overwinning staan we terug iets steviger op die vierde plaats en kijken we omhoog in het klassement.”

Enkele geblesseerden

De trip naar leider Waregem wordt ongetwijfeld nog lastiger. “We weten dat we ervan kunnen winnen, want voor de beker hebben we ze geklopt”, stelt ze. “Het wordt opnieuw een andere match. Het is enkel jammer dat we sukkelen met een paar geblesseerde speelsters, maar gelukkig kunnen we rekenen op onze B-ploeg die ons zonder dralen altijd te hulp schiet. Waregem is een zeer jonge en gedreven ploeg. Sommige speelsters zouden zelfs mijn dochter kunnen zijn, maar we gaan ons zeker niet laten overdonderen. Een plaats in de top drie blijft toch onze doelstelling.” (GD)

Zondag 29 januari om 13 uur: Basket ION Waregem Four – Torhout Lions One.