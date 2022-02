Toptalenten Nastja Claessens en Emma Vindevogel jaar langer bij ION Basket Waregem

In de hoogste klasse van het damesbasketbal kondigde Sportief Manager Caroline de Roose aan dat het toptalenten Nastja Claessens en Emma Vindevogel een jaar langer aan zich bindt.

De twee 17-jarige speelsters ontpopten zich tot sterkhouders bij ION Basket Waregem. Dat bleef niet onopgemerkt, waardoor beide dames in de belangstelling stonden van zowel binnen als buitenlandse clubs.

Claessens dwong al een plaatsje af in de voorselecties van de Belgian Cats. Beide speelsters maken ook deel uit van de Nationale jeugdselecties. Uiteindelijk werd een einde gemaakt aan alle speculaties.

Topzesploeg

“Basket Waregem is uiteraard superblij dat deze twee talenten nog een jaar langer blijven. Dit is een belangrijke stap om ons team verder uit te bouwen naar een topzesploeg. Voor Emma en Nastja is dit de beste oplossing om veel speelminuten te verzamelen en verder te groeien en zich klaar te stomen voor een stap hogerop. We bouwen de ploeg verder uit met het oog op het feit dat dit misschien hun laatste jaar is bij de club”. (ELD)