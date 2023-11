Topper voor SKT Ieper B in eerste landelijke tegen Hansbeke

Zondag trekt SKT Lions Ieper B naar het Oost-Vlaamse Hansbeke. Samen met Sint-Truiden staan beide ploegen aan kop met vier zeges uit vijf matchen. “Op papier is Hansbeke de beste ploeg van de reeks, maar we gaan voor de verrassing”, is coach Fabrice Martin strijdvaardig.

Coach Fabrice Martin is tevreden over de start. “Enkel tegen Clem Scherpenheuvel was er een uitschuiver. We speelden een mindere partij en uiteindelijk leverde dat ook onze eerste en voorlopig enige seizoensnederlaag op”, vertelt hij.

Hun vier andere matchen wonnen ze wel. “Ik ben heel tevreden over de start, want we moesten toch drie belangrijke spelers vervangen. Ayman Abou El Enein en Thomas Delaplace schoven door naar de A-ploeg in Top Division One en Stijn Stevens stopte met basketbal. Het was niet evident om hen te vervangen, maar de vervangers Bennet Vansteenkiste, Pallieter Bevernage en Thomas Witdouck doen het uitstekend. Ze werden meteen op sleeptouw genomen door de groep en zijn vlot geïntegreerd. Ik denk dat we nog beter kunnen, wanneer de automatismen nog verder ontwikkeld zijn.”

Verrassing

Zondag volgt een verplaatsing naar het Oost-Vlaamse Hansbeke. “Zij hebben ook vier op vijf, maar een iets beter saldo. Op papier zijn zij de beste ploeg van de reeks, maar ook zij verloren al een match tegen Gent-Oost Eagles. Dus ik denk dat een verrassing zeker niet uitgesloten is.”

Als trainer van de B-ploeg werkt Fabrice ook nauw samen met de coaches van de andere seniorenploegen. “De samenwerking met Frederik Geldof en Simon Segier loopt heel vlot. Als we met een tekort zitten, dan kunnen er spelers van de C-ploeg doorschuiven en verschillende jeugdspelers mogen af en toe proeven van het grote werk.

Drie generaties

Bij de B-ploeg zijn er drie generaties Martin. “Mijn vader Michel is actief als afgevaardigde en zoon Kenzo is speler. Kenzo is door werkomstandigheden af en toe afwezig, maar basket is en blijft een belangrijk deel in onze familie”, aldus de 50-jarige Ieperling die werkzaam is bij Aquafin.