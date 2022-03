Tomas Van Eecke, Basket SKT Ieper Three: “We kunnen het onszelf gemakkelijk maken”

Enigszins onverwacht staat Basket SKT Ieper Three met ruime voorsprong op kop in eerste provinciale. Dit weekend kunnen Tomas Van Eecke en zijn ploegmaten die nog wat uitdiepen in de topper tegen eerste achtervolger KBGO Finexa Basket@Sea Two.

Geen wedstrijd afgelopen weekend voor Basket SKT Ieper Three. De partij in de hoogste provinciale reeks tegen Kortrijk Spurs werd verplaatst. De week ervoor werd gewonnen tegen BT Holstra Wevelgem-Moorsele. Het werd 67-60. “Het was nog spannend tot het einde”, klinkt het bij Tomas Van Eecke. “Geen gemakkelijke wedstrijd, want we kwamen nooit in ons eigen spel.”

De partij van dit weekend kondigt zich ook als heel moeilijk aan. Dan komt eerste achtervolger KBGO Finexa Basket@Sea Two op bezoek in de Ieperse sporthal. “De match dit weekend is natuurlijk heel belangrijk met het zicht op het klassement. We kunnen serieus uitlopen of de kloof wordt aanzienlijk kleiner. Maar de druk zal voornamelijk bij hen liggen. Zij hebben de ambitie uitgesproken om kampioen te worden.”

Ongeslagen

De koppositie is enigszins onverwacht. “Ik wist wel dat we een goede en gebalanceerde ploeg hadden, maar ik had nooit gedacht dat we nu met 15 op 15 ongeslagen aan de leiding zouden staan. De evolutie voor de komende weken hangt voornamelijk van dit weekend af. We kunnen het vervolg zeer gemakkelijk maken voor onszelf, of net nog zeer spannend.”

Voor volgend seizoen is er nog niet veel duidelijkheid. “Er is weer een aantal spelers dat na dit seizoen zal stoppen door de gezins- of werksituatie. Alle respect daarvoor. Het is aan de club om de geschikte vervangers voor hen te zoeken. Wat ikzelf zal doen weet ik nog niet”, besluit Tomas.

Zaterdag 12 maart om 16 uur: Basket SKT Ieper Three – KBGO Finexa Basket@Sea Two.