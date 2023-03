Tim Lambrecht realiseert double-double tegen topclub Zalgiris Kaunas

In de Litouwse competitie leverde Nieuwpoortenaar Tim Lambrecht de meest in het oog springende prestatie af. De center van de bescheiden eersteklasser Nevezis schitterde in een confrontatie thuis tegen de Euroleague-topper Zalgiris Kaunas.

Tim Lambrecht realiseerde in 28’25” een stevige double-double: 17 punten en 15 rebounds. Daarvan waren er 9 offensieve terugkaatsers. Zijn veldkorven werkte hij aan 62 % (8 op 13) af. Hij benutte ook 1 op 1 vrijworp. Eveneens deelde hij drie assists uit. Lambrecht behaalde de hoogste computerevaluatie van alle spelers. Nevezis verloor wel met 69-97 tegen Kaunas. Tim Lambrecht genoot zijn opleiding bij Oostende en baskette ook bij Leuven Bears en Spirou Charleroi.