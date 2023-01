Tim Lambrecht basket voor de Litouwse eersteklasser Nevezis: “Iedereen kijkt hier naar basketbal”

Met een knappe overwinning voor de Litouwse eersteklasser Nevezis maandagavond heeft Tim Lambrecht (2m08) zichzelf een geschenk bezorgd voor zijn 25ste verjaardag van vorige zondag. Zijn fantastische buzzer-bom vanaf de andere zijde van het terrein ging deze week via sociale media heel Europa rond. Lambrecht stelt het heel goed in Litouwen. Een gesprek met de basketter, opgegroeid in Nieuwpoort en opgeleid in Oostende.

Tim Lambrecht: “Na mijn vorig seizoen bij Charleroi vond ik het tijd om een stapje hoger te zetten. Mijn agent begon te zoeken naar een nieuwe challenge. Toen ik de aanbieding van Nevezis kreeg, moest ik die kans wel grijpen. Spelen in de Litouwse competitie tegen ploegen als Zalgiris Kaunas en Rytas Vilnius leek me een goede ervaring. Litouwen is natuurlijk een basketland en dat maakt het nog aantrekkelijker.”

In welke mate kan je het niveau van de eerste klasse in Litouwen vergelijken met dat in België?

Tim Lambrecht: “Het niveau van de topploegen kan je niet vergelijken met België. De middenmoot zou goed kunnen meedraaien met een ploeg als Oostende. Ik herinner me een paar Champions League-matchen met Oostende tegen Juventus Utena en Neptunas Klaipeda. Telkens spannend. De staart van het klassement is vergelijkbaar met die in België.”

Hoe verliep je aanpassingsperiode?

Tim Lambrecht: “De eerste paar weken verliepen relatief goed. De grootste aanpassing was het wonen in een ander land, waar niet veel mensen Engels spreken. Zeker in een kleine stad als Kedainiai. Op sportief vlak was het vooral aanpassen aan het Litouws basketbal. De speelstijl hier is tactischer dan in België.”

Welke rol heb je in het team van Nevezis? Je speelt er ongeveer 30 minuten per match: veel meer dan in ons land. Hoe valt dat mee?

Tim Lambrecht: “Mijn laatste twee jaar bij Charleroi baskette ik ook gemiddeld circa 30 minuten. Dat valt dus goed mee. Hier ben ik de op één na oudste, dus moet ik meer als leider functioneren. Die rol heb ik nooit eerder in België gehad. Ik ben heel blij met de kans die ik hier krijg van de club.”

Hoe tevreden ben je over jezelf en je team halverwege het seizoen?

Tim Lambrecht: “In het algemeen ben ik heel tevreden met de prestaties van de ploeg. We vechten voor de laatste playoff-plaats en doen het goed in de beker. Zaterdag spelen we de terugmatch van de kwartfinale van de beker in Vilnius. We staan acht punten voor tegen Rytas na de thuisoverwinning. Persoonlijk hoop ik natuurlijk altijd beter te spelen en de ploeg op meer manieren te helpen winnen.”

Hoe ervaar je de beleving van basketbal in Litouwen? Men zegt dat het een absoluut basketland is en dat basket er een religie is. Hoe merk je dat?

Tim Lambrecht: “Iedereen hier kijkt naar het basketbal. Als bijvoorbeeld Zalgiris Kaunas een thuismatch heeft, wordt de match overal uitgezonden: in de winkels, in restaurants, in cafés… Als basketspeler word je overal herkend. In het begin van het seizoen leefde iedereen hier met het EK mee. Overal hingen vlaggen. Je kan het vergelijken met voetbal in België.”

Vilnius en Kaunas zijn Europese topclubs. Hoe beleef je een match in arena’s?

Tim Lambrecht: “Die matchen zijn natuurlijk speciaal, je speelt niet elke week tegen een team uit de Euroleague of Champions League. Het is een leuk gevoel om in dit soort arena’s te spelen, maar je wilt jezelf natuurlijk ook bewijzen.”

Spreek je al een Baltische taal als het Litouws?

Tim Lambrecht: “Het is een moeilijke taal om te leren. Maar als niet iedereen Engels spreekt, leer je al snel de basiswoorden. Daar horen natuurlijk de vloekwoorden bij die je vaak hoort als speler op de matchen…”

Voel je dat de bevolking zich niet op haar gemak voelt met Rusland als grote buur? En jij?

Tim Lambrecht: “In het begin van het seizoen was er wat meer onrust en heel veel steun voor Oekraïne. De bevolking voelt zich momenteel veilig, omdat Litouwen ook al een tijdje deel uitmaakt van de Europese Unie. Ikzelf heb van de hele situatie nog niet veel ondervonden. Het gewone leven gaat hier normaal door.”

Hoe verschillend is het leven daar in Kedianiai tegenover de Belgische kust?

Tim Lambrecht: “Ik woon in een kleine stad op een uurtje van Kaunas. In België is alles heel dicht op elkaar en moet je niet ver rijden om iets te kunnen doen. Dat is het grootste verschil. Ik moet hier dus altijd ver rijden om naar een winkelcentrum of goed restaurant te gaan. Ook is het klimaat hier anders. Aan de veel hardere winter moest ik dus ook even wennen.”

Heb je in je vrije tijd al eens andere steden bezocht?

Tim Lambrecht: “Op een vrije dag probeer ik altijd een stad te bezoeken. Kaunas en Vilnius zijn de grootste steden en ook het leukst om naartoe te gaan. Klaipeda en de kustregio is een mooie streek waar veel te doen is, vooral in de zomer.”

Komt je familie soms op bezoek?

Tim Lambrecht: “Mijn ouders waren al een paar dagen in Kedainiai. Het voelde goed om hen nog eens te kunnen zien na die lange periode zonder bekende gezichten. Ik hoop dat ze nog een keer kunnen komen, liefst met mijn oma erbij, maar het hangt natuurlijk ook af van hun vrije dagen op het werk.”

Volg je het Belgisch basketbal nog? Wat zijn je indrukken?

Tim Lambrecht: “Ik heb veel vrienden gemaakt die in verschillende ploegen spelen, dus ik probeer zo veel mogelijk matchen mee te pikken. De ploegen waar ik heb gespeeld, volg ik het meest. Als Belg blijf je altijd een beetje fan van het Belgisch basketbal!” (PR)