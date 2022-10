Tienpunten-voorsprong van Filou Oostende smelt in het vierde kwart

Op bezoek bij Hapoel Holon, de Israëlische kampioen die vorig seizoen de Final Four van de Champions League bereikte, heeft Filou Oostende schitterend gespeeld. Maar de jonge Oostendenaars sneuvelden in de allerlaatste minuten. Ze verloren met 88-83.

Djordjevic (voet) en Gillet (lies), beiden super-ervaren, ontbraken dinsdagavond in Israël. Dat maakte de opdracht vooraf al heel zwaar. Toch hebben de Oostendenaars de hele Toto Arena verbaasd. De rood-gelen leidden 29 minuten en daarnaast waren er dertien ogenblikken waarin de stand gelijk was. Hapoel Holon leidde slechts 4’43”, maar wel ook op het beslissend moment. Na Jones’ openingskorf dunkte Thurman meteen de gelijkmaker in de korf. De score maakte even jojo-bewegingen: 5-9 en 15-11. Met een 0-10-scoring run verraste Oostende alle Israëli: 15-21-na 7’36”. Op het einde van het initiële kwart bleven nog vier punten voorsprong (20-24) over.

Bleijenbergh verhoogde de voorsprong naar zeven eenheden: 22-29 na 12’30”. Van der Vuurst driepunterde op assist van Buysse naar 27-34, opnieuw zeven punten dus na 15’07”. Stap per stap naderden de thuisspelers toch. Met een bom versnelde Ragland die inhaalrace. Dalton plofte de gelijkmaker (34-34) na 17’44” op het bord. De 7-0-tussenspurt van Holon rendeerde. Na een Oostendse time-out bood Bratanovic een Thurman een nieuwe korf aan. Daarna scoorde Bratanovic ook zelf tweemaal: 38-40. Maar Green bracht de ruststand helemaal in evenwicht: 40-40.

Bratanovic en van der Vuurst openden het best het derde bedrijf: 40-44. Drie bommen van Tyree in twee minuten duwden het verschil opnieuw naar zeven stuks: 47-54. Die derde bom werd zelfs een vierpunter, want Tyree mocht een extra vrijworp benutten. Holon nam aan 55-54 even de leiding over maar met zijn twintigste punt wees Tyree opnieuw (55-56) de goede richting aan. Bleijenberghs tweede bom zorgde voor 57-63. Een tweede Oostendse vierpunter (bom en bonusvrijworp) resulteerde in een tienpunten-voorsprong (57-67) in de 29ste minuut. Het ervaren Holon milderde met een onhandige medewerking van de Oostendenaars nog tot 61-67. Oostende had in dat derde bedrijf vijf van zijn tien bommen perfect gericht.

Holon beende in de 33ste minuut aan 71-71 bij, maar dat stoorde Oostende niet.. Bratanovic en Thurman leidden Oostende naar 75-79. Nog 3’15” op de klok. Ragland maakte gelijk aan 79-79. Na een alleyoop-pass van Jones en een technische fout van van der Vuurst wees de score plots 86-80 aan. Nadat Tyree met een bom tot 86-83 naderde, legde Green aan de vrijworplijn de 88-83-cijfers vast. Ragland (31 punten en 13 assists) was de uitblinker van het duel. De uitblinkers van de Zeekapiteins waren Thurman (22 punten aan 80 %, 4 rebounds en 1 assists), Tyree (26 punten aan 45% waarvan zes bommen, 3 rebounds en 5 assists), van der Vuurst (15 punten aan 50 %, 4 rebounds en 6 assists) en Bratanovic (12 punten aan 85 %, 7 rebounds en 2 assists). (P.R.)