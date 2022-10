Tiemen Devinck (KBGO Finexa Basket@Sea Four) ambitieus: “We willen dit seizoen bij de top horen”

KBGO Finexa Basket@Sea Four begon in derde provinciale met twee overwinningen op rij. Afgelopen weekend ging Wevelgem voor de bijl. Dit weekend willen Tiemen Devinck en zijn ploegmaten Desselgem opzij zetten om ongeslagen te blijven.

KBGO Four won met 78-84 op bezoek bij Wevelgem-Moorsele Three. “We hebben het altijd moeilijk op Wevelgem”, laat Tiemen Devinck meteen weten. “De kloof bleef de hele match op zeven punten. We hebben uiteindelijk het verschil gemaakt door op het einde van de wedstrijd de rebounds te controleren en defensief meer druk te zetten. Ook de foutenlast van Wevelgem woog door, waardoor we onze vrijworpen konden omzetten in het vierde quarter.”

Dit weekend is Desselgem Two de tegenstander. Zij speelden nog maar een competitiewedstrijd dit seizoen en verloren die nipt. “Vorig seizoen hebben we eerder eenvoudige zeges tegen hen geboekt. Als we Deerlijk en Wevelgem kunnen kloppen, moeten we ook Desselgem zonder punten huiswaarts sturen, zeker thuis.”

Met twee op twee levert KBGO Four op dit moment een feilloos rapport af in derde provinciale. Zeker met het nieuwe competitieformat is elke overwinning op dit moment van groot belang om zeker in de topcompetitie te geraken na de herindeling.

Promotie

“De voorbije jaren hadden we altijd een moeizame start. Deze keer waren we gebrand op een goed seizoensbegin. Op zich hebben we ook de kwaliteit dus is het geen verrassing vind ik. Al is voor ons vooral de competitie na nieuwjaar van belang. Net zoals de voorgaande jaren is promotie de ambitie. We hopen in tegenstelling tot afgelopen seizoenen nu echt bij de top te horen.” (BV)

Zondag 16 oktober om 13.30 uur: KBGO Finexa Basket@Sea Four – Basket Desselgem Two.