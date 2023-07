Thomas Dreesen nieuwe coach COREtec Basketbal Academy

De jeugdacademie Oostende en dus ook KBGO Finexa Basket@Sea heeft met de 35-jarige Thomas Dreesen een opvolger voor Kris De Pauw.

Komend seizoen wordt Thomas Dreesen fulltime coach bij de COREtec Basketball Academy van Oostende. De Limburger was sinds december 2021 actief bij de jeugdacademie van Limburg United. Als speler baskette hij onder meer bij Leuven Bears, Okapi Aalstar, Antwerp Giants, Gent en in diverse clubs over de landsgrenzen (zoals Nederland, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk). Met Antwerp Giants won hij de beker van België in 2008. Met Sparta Bertrange won hij in 2012 het landskampioenschap en de Supercup in Luxemburg. Thomas Dreesen telt 23 caps bij de nationale ploeg.