Thibaut Platteeuw speelt tegen toekomstige club SKT Ieper: “Zaterdag wordt een speciaal moment”

Komend weekend speelt SKT Ieper One tegen Falco Gent One in Top Division One. Bij Gent loopt Thibaut Platteeuw tussen de lijnen. De Veurnaar trekt volgend seizoen naar de Kattenstad.

Thibaut Platteeuw begon zijn carrière bij BBC De Panne. Via Oostende kwam hij bij Aalst en Gent terecht. “Ik speelde met een dubbele licentie, maar speel nu enkel nog voor Falco. Bij Aalst heb ik vooral meegetraind”, vertelt Thibaut, die de basketmicrobe mee kreeg van thuis. “Ik ben als het ware geboren in een basketzaal. Als peuter ging ik al overal mee. Mijn vader Glenn heeft lang gebasket en is nu voorzitter bij BBC De Panne. Ook mijn nonkels, tantes en zussen waren nog actief in het basketbal.”

Dit seizoen speelt Thibaut bij Falco Gent, maar hij is er aan zijn laatste maanden bezig. “De kans om in eerste klasse aan de bak te komen, is op dit moment vrij klein. Op langere termijn weet je nooit, maar ik heb nu gekozen voor een nieuw avontuur dichter bij huis.”

Job

“Intussen ben ik afgestudeerd als bachelor elektromechanica en ga ik het basket combineren met een job. Daarnaast wil ik me ergens gaan settelen met mijn vriendin. Er zal dus wel wat veranderen de komende maanden, zowel op als naast het veld. De aanpassing naar SKT Ieper zal wellicht vlot verlopen. Met Noah Gebbert (hij is volgend seizoen ook een nieuw gezicht, red.), Sam Lambrecht en Jarne Vandenabeele zijn er veel spelers met wie ik al samenspeelde in Ieper. Ik stond al enkele jaren op de radar van de club. Onlangs deed ik ook mijn stage bij het bedrijf SKT en binnenkort zal de cirkel dus rond zijn.”

Zaterdag mag Thibaut al eens naar Ieper afzakken, voor de match tussen zijn toekomstige en huidige ploeg. Eerder dit seizoen won Falco Gent al met 86-65. Thibaut scoorde toen 22 punten.

Dubbel kan nog

“Dat wordt wel een speciaal moment. Het kan zijn dat we elkaar later nog eens treffen in de play-offs. Wij spelen ook nog de bekerfinale van de Beker van Vlaanderen en hopen stiekem om de dubbel te pakken. Makkelijk wordt het niet, want in de competitie zijn er veel teams aan elkaar gewaagd en in de bekerfinale wacht een sterk Waregem”, zegt de 22-jarige basketter, die speelt als guard of shooting guard en voormalig jeugdinternational is. “Bij de U16 was ik geselecteerd, maar toe brak corona uit.”