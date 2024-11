“Tegen hen spelen zorgt voor extra pigment”: coach Stan Naudts met Holstra WINGS tegenover ex-ploeg in topper tegen G&V Breakpoint Waregem

In tweede landelijke van het herenbasketbal won Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele One de topper tegen ongeslagen leider Panthers Baasrode. Dit weekend staat de derby tegen G&V Breakpoint Basket Waregem Two, de ex-ploeg van coach Stan Naudts, op de kalender.

Holstra WINGS smeerde de leider een eerste nederlaag aan en blijft daarmee knap tweede. “We kunnen heel tevreden terugblikken op deze topper”, glundert Desselgemnaar Stan Naudts, ex-speler en coach van Waregem. “Toch kon de 81-76-eindstand groter geweest zijn. We namen overhaaste beslissingen waardoor onze 17 punten voorsprong slonk naar amper vier punten in de slotperiode. Ze roken bloed, maar we hielden gelukkig stand. Dit was onze eerste echte topper, dus mogen we tevreden zijn.”

hoog niveau

“Jérome Vandenberghe, die terug naar zijn beste vormpeil aan het toegroeien is, is de motor van het team. Hij is de kapitein die zijn ploeg naar de winst helpt na een teamprestatie. Ook Basiel Dekeyser is op een heel hoog niveau aan het acteren”, aldus Naudts.

extra pigment

Dit weekend staat Waregem op het menu. “Waregem heeft niets te verliezen, wat voor ons heel gevaarlijk is”, gaat de 38-jarige leerkracht verder. “Verliezen we, dan wordt onze zege van tegen Baasrode tenietgedaan. We mogen dus geen steek laten vallen. Met Charles Delabie hebben ze een tovenaar met de bal in hun rangen. Hij neemt zijn ploeg op sleeptouw zonder rem. Ook Guillaume De Mol en Emile Salmon zullen van de partij zijn. Extra pigment is natuurlijk dat ik vorig seizoen coach was van onze tegenstander van dienst. Heel wat spelers die er nu nog actief zijn had ik onder mijn hoede. Hun coach Sébastien Lamborelle was mijn assistent. Het wordt alvast een blij weerzien met de ploeg. Ik speelde vijf jaar bij de jeugd van Waregem en acht jaar bij de eerste ploeg, waarmee ik tweemaal kampioen speelden in TDM1. Het is dus altijd plezant terugkeren naar De Treffer”, besluit Stan Naudts. (ELD)

Zaterdag 30 november om 18 uur in De Treffer: G&V Breakpoint Basket Waregem Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele.