Superopener voor Basket Midwest All in Garden Tielt

Zowel de One als de Two van Basket Tielt kenden een goede start. De tweede ploeg scoorde wel drie overwinning tegen twee voor de eerste ploeg. Een geslaagde opening dus van de competitie waarmee voorzitter Tom Scherpereel uiterst tevreden is.

“De opener werd door Ieper als een topper gezien”, aldus de voorzitter die ook coach is van de U16. “Ze dachten een topploeg te zijn, maar helaas, de volgende wedstrijden werden ook verloren en ik denk dat ze hun ambitie zullen moeten bijstellen. In de tweede wedstrijd tegen Oostende verliep het moeilijker. Het was een harde ploeg en er werd heel wat discussie gevoerd over de scheidsrechterlijke beslissingen. Wij bleven kalm en pakten opnieuw winst.”

“Dan volgde de wedstrijd tegen Desselgem. We misten om verschillende redenen enkele belangrijke spelers en dat woog toch door. Louis Blomme was er onder andere niet bij en zo misten we gestalte onder de korf. Bovendien werden er in defensie te veel foutjes gemaakt en de afwerking was niet optimaal. Een jammerlijke verliespartij tot gevolg. Voor de One zijn we hoopvol voor de rest van het seizoen na een toch wel goede start tegen moeilijke tegenstanders. Vorig seizoen kenden we een slechte start en misten we op het nippertje de promotie, dat belooft zonder te optimistisch te zijn.”

Ambitie

“Net als de One was de Two sterk in de drie wedstrijden”, vervolgt Tom Scherpereel. “Ze legden een ongeslagen reeks neer, en dat belooft ook veel goeds. Vorig seizoen misten ze nipt de promotie naar derde provinciale. Zij hebben nu de ambitie om daar wel in te slagen. Daarvoor hebben we de ploeg versterkt met twee spelers. Cédric Haemers kwam over uit onze One en Jerome Decraemer verkoos Tielt boven Zwevezele. Nu moeten ze op dat elan doorgaan. Veel zal voor beide ploegen afhangen of ze te maken hebben met blessures, afwezigheden voor werk of studies. Maar het ziet er dus goed uit.”

“We organiseren ook voor de club een grote fuif op 27 oktober onder de naam Overtime. Eerst is er nog de halloweenfuif voor de kinderen, daarna zijn de volwassenen aan de beurt.” (WD)