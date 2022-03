Superieur Filou Oostende gaat strijd aan met Nederlandse topclubs: “Maar één ambitie: de beste zijn”

Filou Oostende, oppermachtig in eigen land, neemt het vanaf dit weekend op tegen de top uit het Nederlandse basketbal. Zondag komt Donar Groningen op bezoek, de derde bij onze noorderburen. “West-Vlamingen doen meer met minder”, vindt ceo Jurgen Vanpraet.

Vrijdagavond start de cross-borderfase van de allereerste BNXT League in het basketbal. De crème de la crème van het Belgische én het Nederlandse basketbal nemen het tegen elkaar op voor een plaats in de play-offs. Filou Oostende ontmoet de komende weken Den Bosch, Leiden, Landstede, Feyenoord en Groningen, dat zondag op bezoek komt.

Wat is de grootste aantrekkingskracht van de BNXT League, de eerste cross-bordercompetitie tussen Belgische en Nederlandse toppers?

Jurgen Vanpraet: “Het is attractiever basketten tegen spelers en ploegen die we niet kennen. De Nederlanders hadden voor drie jaar onze tv-rechten van de BCL gekocht en verkochten die in België aan Sport 10 dat onze matchen op Proximus uitzendt. Als marktleider in de Benelux krijgen we nu zestien miljoen consumenten erbij. Filou is een interessant product: in Nederland kijken er al meer mensen naar onze Europese matchen dan in België.”

Achttien op achttien in het nationale kampioenschap. Wordt de hegemonie in eigen land stilaan saai?

“De competitie moet nog echt beginnen! Misschien schat men de Nederlandse competitie wat lager in, maar Leiden bijvoorbeeld bereikte zopas nog de kwartfinales van de FIBA Europe Cup. Bovendien opteerde de liga voor de BNXT voor een systeem dat de spankracht verhoogt. Laten we de BNXT vooral beleven en alles na het eerste seizoen evalueren.”

Opmerkelijk: jullie leenden recent de Nederlandse center Jesse Waleson, een van jullie beste beloften, uit aan concurrent Kangoeroes Mechelen. Waarom?

“We hebben een kern met vier centers, het is niet altijd even simpel om iedereen voldoende minuten te geven. Amida Brimah kwam op toerental en Jesse Waleson kon in de wedstrijden van ons tweede team in TDM II niet veel meer leren omdat zijn tegenstander telkens tien centimeter kleiner was. Hij is ook een groot talent dat nu bij Mechelen zijn minuutjes, rebounds en punten zal pakken. In een half seizoen zal hij een jaar ervaring opdoen. Op 1 juli staat hij hier weer.”

Jullie twee eerste thuismatchen vinden plaats op een zondagnamiddag. Het is al geleden van Sunair in de jaren tachtig dat er op zondagnamiddag werd gebasket. Wat is de reden?

“In samenspraak met verschillende partners willen we enkele extra zaken op familiaal vlak organiseren. Zo plannen wij op 27 maart bijvoorbeeld kinderanimatie en kinderopvang. Ik wil niet rechtstreeks verwijzen naar de leuze van FC Barcelona: més que un club (meer dan een voetbalclub, red.), maar ook wij willen meer zijn dan een basketploeg. We moeten meer op evenementieel vlak werken. Net als in de VS of in de Premier League moet topbasketbal een combinatie van entertainment worden. Vijftien jaar geleden zat onze zaal altijd vol, nu is dat minder vaak het geval. De wereld van ontspanning is veranderd en daarin zijn we als club niet altijd meegegaan. Onze nieuwe ledboarding en straks een nieuwe verlichting zijn ook belangrijk in dit verhaal.”

Jurgen Vanpraet, ceo van Filou Oostende: “In Nederland kijken er al meer mensen naar onze Europese matchen dan in België.” (foto Rudy Declerck) © RUDY DECLERCK RUDY DECLERCK

Onlangs zei Jean-Marie Dedecker in deze krant dat BCO “zo goed als failliet is”. “Jullie schrapen de pot leeg”, beweerde de burgemeester van Middelkerke. Hoezo?

“Daar is niets van waar. Alle sportclubs maken door de crisis de moeilijkste jaren van de laatste decennia mee. Het is ons grote geluk dat we goede, sterke sponsors hebben. Onze langdurige contracten maken het werken comfortabeler. Het is dan ook erg ongelukkig dat iemand zo’n gratuite uitspraken doet.”

Wat Dedecker over Filou zegt, daar is niets van waar

“Hierdoor maken ook onze mensen van het rolstoelbasket, de G-sport binnen Basket@sea en onze jeugdspelertjes zich zorgen. We moeten fier zijn op onze topclubs in West-Vlaanderen. Op een zakdoek nog wel.”

West-Vlaamse fierheid! Laat je gaan!

“Het kan geen toeval zijn: Club Brugge, Filou Oostende, Knack Roeselare en Quick-Step Alpha Vinyl. Allemaal organisaties die met minder meer doen. Dat is typisch West-Vlaams: altijd maar voortdoen. Net als wij heeft ook Patrick Lefevere maar één ambitie: altijd de beste zijn. Wat Lefevere met Mark Cavendish deed: geen loon, maar wel bonussen die de sponsors betalen. Daar maak ik een diepe buiging voor! Wij strijden Europees ook tegen ploegen die een hoger budget hebben. Dan moet je creatiever zijn dan de anderen.”

Jullie benadrukken ook graag dat jullie de enige West-Vlaamse club in de BNXT League zijn.

“We zijn in de eerste plaats Oostende. We zijn de kust, we zijn West-Vlaanderen, we hebben fans vanuit de hele provincie. Voor de bekerfinale organiseren we straks busverplaatsingen vanuit Oostende, Loppem, Izegem en Heule. De eerste bus die volgeboekt was, was trouwens de bus uit Heule.”

Naar verluidt krijgen jullie straks nog versterking van een stevige, blonde West-Vlaming.

“Dat klopt. Om het verhaal van de BNXT League feestelijk in te luiden, brengen we komend weekend onze eigen pils op de markt. Dunk, gebrouwen bij Vanhonsebrouck, wordt een mooi exportproduct. Ongetwijfeld interessant voor de Hollanders.” (lacht)

