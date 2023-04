Wanneer vier studenten van de opleiding Sport en Bewegen van Howest van hun leraren de opdracht krijgen om een origineel evenement te organiseren, is niets onmogelijk.

Dat bewijzen Ibe Duflou (22), Elias Vanlandeghem (23), Lars Slosse (20) en Kasper Saver (22) met de organisatie van ‘The Hustle 3X3 by Avanti’, een 3×3-tornooi voor jeugdploegen waarop ze nationale toppers verwachten.

“We organiseren dit sportieve gebeuren in samenwerking met basketbalclub Avanti Brugge”, vertelt Kasper Saver, persverantwoordelijke van het project. “We willen deze trendy sport, die de laatste jaren maar blijft stijgen in populariteit, in de kijker plaatsen en de Amerikaanse cultuur of stijl van spelen overbrengen naar ons land.”

“We zullen dit doen door een echte NBA-sfeer te creëren. We laten typische Amerikaanse muziek door de boxen weergalmen en sluiten het event af met een grandioze afterparty. Als randanimatie voorzien we een 3-point contest, die tijdens de pauze doorgaat. De beste schutter krijgt als prijs een speciaal ontworpen beker. We willen dat zowel de spelers als de toeschouwers een toffe namiddag beleven.”

Hoog niveau

“Het is onze bedoeling om een tornooi te creëren waarvan het niveau hoog ligt. We hadden onder meer contact met wereldtopper Thibaut Vervoort, die beloofde om reclame te maken maken voor ons event. We focussen immers op de nationale U21-top.”

“Ons doel? Deze trendy sport in de kijker plaatsen”

“Het was initieel de bedoeling om 16 ploegen naar ons event lokken, maar deze ambitie hebben we moeten terugschroeven tot 8 ploegen. De populariteit van 3×3 is in West- en Oost-Vlaanderen blijkbaar nog niet echt groot. In andere provincies zit 3×3 ook bij de jeugd nochtans duidelijk in de lift”, aldus Kasper Saver.

Gratis drank en eten

De vier studenten hebben kosten noch moeite gespaard om hun opdracht tot in de puntjes te verzorgen. “Er zijn medailles en bekers voor alle deelnemers en winnaars. Ook voorzien we gratis drank en eten voor de deelnemers. Wij financieren deze dag met sponsors uit de streek, een koekenverkoop en vrijwilligerswerk”, besluit Saver.

(Philippe Decruynaere)

‘The Hustle 3X3 by Avanti’ gaat door op zondag 16 april van 13 uur tot 18 uur in de sporthal van de secundaire school Stamina in de Daverlostraat in Assebroek.

Geïnteresseerd? Bevestig dan graag je aanwezigheid via kasper.saver@student.howest.be.