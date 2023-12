Straf weetje: Emma Meesseman al vier jaar lang ongeslagen in EuroLeague

Emma Messeman heeft al sinds 27 november 2019 geen enkele wedstrijd meer verloren in de EuroLeague. Met deze opvallende statistiek kwam de EuroLeague zelf op de proppen.

Dinsdagmiddag postte de EuroLeague op Instagram een straf weetje over onze kersverse West-Vlaams Ambassadeur én basketbaltrots Emma Meesseman. De Ieperse heeft namelijk al sinds 27 november 2019 geen enkele wedstrijd meer verloren in de EuroLeague. Dat bracht haar totaal dinsdagmiddag op een fenomenaal aantal van 52 overwinningen op een rij.



53

En Meesseman zou Meesseman niet zijn, moest ze die statistiek niet nog wat verder aandikken. Dinsdagavond won ze namelijk opnieuw in de EuroLeague. Met haar Turske club Fenerbahçe was ze met 64-88 te sterk in het Spaanse Valencia. Meesseman was goed voor 25 punten en ondertussen dus ook voor 53 overwinningen op een rij.