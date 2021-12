Stilleggen basketbalcompetities lokt gemengde reacties uit: “Blijven trainen, tegen beter weten in”

Het was een heuse rollercoaster, eind vorige week. Eerst werd beslist dat de nationale basketreeksen tijdelijk stopgezet werden. Daarna besliste het overlegcomité dat de binnensport, zij het zonder publiek, door kon blijven gaan. Maar dezelfde avond postte Basketbal Vlaanderen op zijn website dat alles stilgelegd werd tot na nieuwjaar. Het zou verwondering gewekt hebben als zo’n opeenvolging van beslissingen geen onvrede zou gewekt hebben.

Nog even de voorafgaande feiten op een rijtje: toen op het voorlaatste overlegcomité beslist werd dat er voor de zaalsporten geen publiek meer toegelaten werd, besliste de BNXT League dat de Belgische wedstrijden met onmiddellijke ingang uitgesteld werden. Alle andere reeksen konden verder blijven spelen, maar op zowat elk niveau werd er druk vergaderd, zowel informeel als via de geijkte kanalen.

Zorgwekkend

Op de vergadering van de TDM-clubs bleek al gauw dat slechts vier ploegen liever verder wilden blijven spelen. Hoewel een meerderheid van de teams dus wilde stoppen, bleef de bond twijfelen. “Dat was het moment waarop ik geprobeerd heb om een duidelijk punt te maken”, aldus Henk Thieren, voorzitter van Oostkamp en beroepshalve arts en chirurg. “In zulke situaties moet je eerlijk zijn en voorrang geven aan het algemene belang. Eigenlijk mag het niet meespelen wat ik beroepshalve doe, maar ik heb ter vergadering toch verteld wat ik wist en waar ik me zorgen over maakte.”

Thieren kreeg van zijn collega Yvan De Craemer van Sijsele groot applaus. “Zelfs zonder bijkomende beslissingen waren wij niet langer van plan om risico’s te lopen. Beeld je in dat er bij ons een besmetting ontstaat die meegenomen wordt naar ouders en grootouders. Zoiets wil je toch niet op je geweten?”

Ongelukkig

De beslissing voor de landelijke en provinciale ploegen kwam er zonder vergelijkbaar overleg en ging zelfs in tegen hetgeen het overlegcomité vorige vrijdag besliste. Wim Van Besien, voorzitter van Avanti Brugge, kon er niet om lachen: “Je zag de week ervoor al dat de mensen zelf veiliger handelden en afstand hielden. Zelfs mét publiek en met een degelijke controle van het Covid Safe Ticket konden we spelen. Helaas werd er anders geoordeeld. Het wegvallen van het publiek was natuurlijk een zware handicap, want dat betekent ook dat we geen inkomsten konden genereren, maar onze spelers toch moesten blijven betalen.”

Op een lager pitje trainen, zien meerdere spelers zelfs niet zitten

Toch rekent de Avanti-preses op een hervatting na nieuwjaar. “Met een bang hart, dat geef ik toe, want nu al worden reglementen gemaakt voor het geval een langer uitstel noodzakelijk is. We mogen er niet aan denken dat er voor het tweede jaar op een rij geen stijgers of dalers zouden zijn. Vooral voor de spelers, die met een bepaald verwachtingspatroon zitten, zou dat dramatisch zijn.”

Verstandig

Philip Vermoortele, voorzitter van Blankenberge, is zoals gewoonlijk zijn rustige en relativerende zelve: “Aangezien er altijd verschillende meningen zullen zijn en aangezien onze secretaris meer dan de handen vol had met het verplaatsen van wedstrijden die eerder uitgesteld werden omwille van coronagevallen, heb ik veel begrip voor de beslissing en het feit dat zij tussenkomen. Hoe moet het anders verder? Nog meer uitstel en nog meer wedstrijden waarvoor je geen inhaaldatum vindt?”

“Wel hoop ik dat de competities verlengd worden zodat een sportief verloop gegarandeerd blijft. Vooral voor de ploegen die graag stijgen of die dalen willen vermijden, wil ik desnoods tot in mei doorspelen.”

Onduidelijk

Om te groot conditieverlies te voorkomen lijkt het erop dat de meeste ploegen blijven doortrainen. “Wij willen zeker vermijden om groepen te mixen”, aldus Henk Thieren. “Maar wellicht laten we de teams één keer per week samen trainen en vragen we aan de spelers om individueel de conditie te onderhouden.”

Wim Van Besien is gelaten: “We waren ongetwijfeld de eersten toen we in mei al onze trainingen hervatten en zullen nu normaal gezien gewoon doortrainen, tegen beter weten in.”

Bij de provinciale ploegen hoor je alleen bevestiging: “We blijven op een lager pitje trainen, maar zelfs dat zien meerdere spelers niet zitten”, aldus Thomas Ingelbrecht, coach van Oedelem One. “Zelfs al zijn ze allemaal ingeënt, toch duiken de positieve gevallen op en dreigen de besmettingen verder te gaan. Het blijft zelfs onduidelijk of er na nieuwjaar weer gespeeld zal kunnen worden, maar we volgen de evolutie, zij het in grote onzekerheid.” (MD)