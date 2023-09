Stijn Zutterman is één van de blijvers bij Oostkamp One: “Een ploeg met ambitie”

De leegloop die eind vorig seizoen bij Oostkamp volgde, lijkt stilaan vergeten en verteerd. De oefencampagne liet veelbelovende dingen zien. “Er moeten nog stappen gezet worden, maar het gaat de goeie richting uit,” aldus coach Gerrit Major. Zijn captain lijkt minstens even enthousiast.

Stijn Zutterman was vorig seizoen de eerste die zijn verblijf bij de Merels verlengde en daardoor tegen de stroom inging. Zowat alle fanionspelers zochten, vaak om begrijpelijke redenen, andere oorden op, maar de kapitein bleef op het schip.

“Die voortrekkers- of leidersrol zal ik ook nu opnemen. Zowel offensief als defensief wil ik leiding geven aan deze groep, waarin ik een heel goeie sfeer opmerk. Ik neem graag de uitdaging aan om op het terrein het verlengstuk van de coach te zijn.”

Gestalte

Toch ziet Zutterman nog pijnpunten: “We hebben al goed gewerkt, maar onder de korven ontbreekt het aan centimeters. We hebben zeer goeie 4-spelers, maar geen inside big guys. Wat een nadeel lijkt, kunnen we ook in ons voordeel draaien: we willen vooral veel sneller spelen en de omschakeling in een mum van tijd laten verlopen. Ook al hebben we aan een nieuwe ploeg gebouwd, dezelfde ambitie blijft gelden. We ambiëren de play-offs en enkele mooie wedstrijden tegen de topteams uit de andere reeks.”

Reizen

De eerste competitiewedstrijd is meteen een heel speciale. “Er wacht ons een vervelende verplaatsing naar Brussel,” licht coach Major toe. “Altijd een moeilijke uitwedstrijd tegen een ploeg die we vooral op eigen veld niet mogen onderschatten. We maken de verplaatsing uitzonderlijk met de trein. Door de vele wegenwerken in de hoofdstad is de zaal moeilijk bereikbaar, maar met de trein is het amper een vijftal minuutjes stappen. Zo’n treinrit is ook minder stresserend voor de spelers, die onderweg ook nog eens over iets anders dan basketbal kunnen spreken.”

Zondag 24 september om 15.30 uur: Royal IV Brussels Two – Oostkamp One.