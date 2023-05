Stijn Stevens (29) neemt afscheid van Basket SKT Ieper: “Ik wil meer tijd maken voor mijn gezin en mijn werk”

Zaterdag speelde guard Stijn Stevens voor het laatst op het vertrouwde Ieperse parket. Het zette een punt achter zijn 25-jarige basketcarrière die hij startte en eindigde in zijn thuishaven Ieper. Tussenin zat er een omzwerving in naar Leuven. Nu wil hij meer tijd voor zijn gezinsleven en zijn drukke job.

Normaal was de slotmatch voorzien tegen Tienen, maar die ploeg gaf forfait. SKT Ieper wilde echter niet eindigen met een valse noot en organiseerde een galamatch met een mix van spelers uit de A en de B-ploeg. Voor Stijn Stevens was het zijn last dance. “Ik ben sinds enkele jaren ondernemer en intussen baat ik samen met mijn team fitness en padel uit. Bovendien hebben we een overname van C-Core in de Dikkebusseweg gerealiseerd en zetten we een nieuwe stap. Verder wil ik meer tijd met vrouw en kind doorbrengen.”

Stijn zette zijn eerste pasjes op 4-jarige leeftijd. “Bij het toenmalige Racing Ieper. Ik bleef uiteindelijk tot mijn 18de bij Melco en stapte toen over naar Leuven in eerste klasse. Daar speelde ik zes jaar, met enkele jaren een dubbele licentie bij Gent. Toen ik begon met mijn eigen zaak, wilde ik basket op een lager pitje zetten en keerde ik terug naar de heimat om te spelen bij de B en de C-ploeg.”

Verrassing

De afscheidsmatch was aangekondigd, maar hij werd toch verrast door de vele aanwezigen. “Familie, kennissen van vroeger en zelfs mijn coach van Leuven, Jurgen Van Meerbeeck, tekenden present. Het deed me iets en het was fantastisch om nog eens te mogen samen spelen met Alexander Schepen. Met hem heb ik vele jaren in de ploeg gezeten en hij stopt nu ook. De cirkel is rond. Het was een fantastische periode en ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft. Niet in het minst mijn ouders, die zoveel opofferingen gedaan hebben en me op jonge leeftijd overal rondgevoerd hebben.”

Sportief blijven

Het basketverhaal stopt voor Stijn, maar uiteraard zal hij sportief bezig blijven. “Ik fitness veel en ga graag fietsen. Daarenboven wil ik meer padellen. Ze zijn nog niet van me verlost in de basketzaal, want ik ga zeker nog eens kijken. Ayman Abou is personal trainer bij ons en hij speelt volgend seizoen bij SKT One.”