Stijn Noppe (SKT Ieper Lions C – 1) stopt op het einde van het seizoen: “Combinatie met job en gezin is te druk”

SKT Ieper Lions C en Stijn Noppe willen in de resterende zes matchen van het seizoen het behoud veiligstellen. Daarna neemt Stijn afscheid van zijn ploeg, het werd voor hem te moeilijk om alles te combineren.

Stijn Noppe (39) is bezig aan zijn vierde seizoen bij SKT Ieper Lions C. “Vorig jaar twijfelde ik al een beetje toen er verschillende spelers vertrokken”, zegt Stijn. “Maar omdat ik het graag doe, ben ik dan toch nog het engagement aangegaan voor een extra seizoen. In december zat ik weer samen met het bestuur en na enkele weken nadenken, besliste ik om na het seizoen te stoppen. Met een drukke job en twee kindjes die sporten was de combinatie heel zwaar. Want als ik iets doe, dan wil ik het goed doen. Volgend seizoen heb ik nog geen nieuwe ploeg. Momenteel zijn er geen plannen en ik wil niets overhaast beslissen. Daarnaast wil ik zelf weer sporten, iets waar de laatste vier jaar weinig tot geen tijd voor was.”

Veilige haven

Maar voor Stijn dit hoofdstuk afsluit, wil de grafisch ontwerper zijn ploeg nog naar een veilige haven loodsen. Er volgen nog zes matchen tegen Oostkamp B, Sijsele B en Mibac A. “Tegen Oostkamp B is het zaterdag meteen van moeten. Ik denk dat wij in de eerste ronde in de zwaarste poule zaten. We moeten deze drie ploegen aankunnen, maar basketbal kan soms heel onvoorspelbaar zijn. Onze laatste matchen waren goed, maar toen was er even geen competitie. Hopelijk kunnen we het momentum nog even vasthouden”, aldus Stijn, die opgevolgd wordt door Simon Segier (24). “Ik coachte hem toen hij acht of negen jaar was. Toen ik startte bij de C-ploeg maakte hij ook even deel uit van de ploeg als speler, maar door blessureleed moest hij stoppen. Hij bleef betrokken en stond me bij. Daarna ging hij aan de slag bij de D-ploeg en nu trainen we samen op woensdag. Ik ben ervan overtuigd dat de C-ploeg in goeie handen terechtkomt.” (API)

Zaterdag 25 februari om 16 uur: Basket SKT Ieper C BBC Oostkamp B.