Stijn Noppe (41) keerde terug uit basketpensioen bij Rapid Langemark: “Ik hoop de jonge gasten iets bij te brengen”

Na een basketpensioen van zes jaar staat Stijn Noppe (41) dit seizoen weer tussen de lijnen bij Rapid Langemark One. “Ik heb heel erg getwijfeld, maar uiteindelijk toch toegehapt”, vertelt de Ieperling.

Na zeven speeldagen staat Rapid Langemark One op de vijfde plaats in tweede provinciale, op vijf punten van het leidersduo en op één punt van de derde plaats. Volgens Stijn Noppe staat de ploeg waar het op dit moment in het seizoen wou staan. “We hadden de ambitie om een rustig seizoen te spelen. Daar zijn we momenteel in aan het slagen. Hoe hoger we uiteindelijk eindigen, hoe beter. Maar het is niet zo dat er vooraf een plaats in het klassement werd vooropgesteld.”

Of Rapid straks zou moeten kunnen meestrijden voor de titel is volgens de guard moeilijk te zeggen. “We zijn een ploeg met heel veel ervaring. Mochten we elke week voltallig zijn, kunnen we het veel ploegen heel lastig maken. Waar we uiteindelijk zullen stranden, is nu nog moeilijk te voorspellen. Een overstap naar eerste provinciale is volgens mij eerder iets voor de komende jaren, maar als de kans zich zou voordoen, zal de club die wel grijpen.”

Overtuigd

De grafisch ontwerper kondigde zes jaar geleden bij Rapid Langemark zijn afscheid aan als actief basketbalspeler. In die tussentijd was hij onder meer coach van SKT Ieper Three in eerste provinciale. Maar dit seizoen begon hij opnieuw met basketten bij Rapid. “Het is Joeri Desodt en coach Pascal Maes die mij hebben overtuigd om opnieuw te beginnen. Eerst heeft Joeri mij gecontacteerd. Ik twijfelde heel erg. Maar toen ook de coach mij liet weten dat hij mij er heel graag bij wou, heb ik toch toegezegd.”

Persoonlijke ambitie heeft de Ieperling niet meer. Hij speelt volledig in functie van het team. “Speelminuten zijn voor mij niet belangrijk. Op mijn leeftijd heb je elke week wel wat kwaaltjes die je tegen de volgende wedstrijd dient weg te werken, vooral omdat mijn speelstijl één is met veel snelheid. Ik hoop om de jonge gasten iets bij te brengen en de ploeg te kunnen helpen waar nodig.” (BP)