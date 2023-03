Sterk Filou Oostende stuurt Heroes Den Bosch met lege handen naar huis

Zondagnamiddag heeft Filou Oostende opnieuw zijn kwaliteiten getoond, dit in het duel der twee winnaars van de nationale competitie. Op de derde speeldag van de crossborder-fase van de BNXT League heeft Filou Oostende “de Slag der Lage Landen” tegen Heroes Den Bosch met overtuigende 82-56-cijfers gewonnen.

Heroes Den Bosch won vorig seizoen de landstitel in Nederland en verloor in september de Supercup in en tegen Oostende. In de nationale fase van deze BNXT League bleven de Bosschenaren ongeslagen: achttien zeges op rij. Maar in de crossborder-fase leden ze meteen twee nederlagen: 84-77 bij Limburg United en 71-74 tegen Kangoeroes Mechelen. En daar voegden ze nu een derde verliesbeurt aan toe. Een dipje heet dat.

Tyree en Bleijenbergh vuurden vroeg in deze topper elk een bom af: 6-2. Kordaat reageerde Den Bosch via Naar en van der Mars: 8-12. Een superverre bom van Troisfontaines op de buzzer zorgde voor 20-16-cijfers na het initiële kwart.

Met een bom uit de rechterhoek opende Barcello het tweede kwart. Een vrijworp van Buysschaert leidde naar 24-16 en een time-out van de Nederlanders. Troisfontaines dikte aan tot 26-16. Een stevige 13-0 in Oostends voordeel. Toen de Nederlanders tot 32-29 genaderd waren, schonken Tyree en Gillet met bommen hun team nieuwe zuurstof: 40-29. Thomas dunkte de 40-31-ruststand op het bord. Bij Oostende kwam de meeste productie toen van Tyree (10), Troisfontaines (8) en Gillet (6).

Het verschil bleef het hele derde bedrijf ongeveer op gelijke hoogte. Na een klimmetje tot 52-41 reageerde Den Bosch wel tot 52-46. Na het halfuur (54-46) voegde Troisfontaines meteen een and one aan de score toe: 57-46. Oostende was klaar om zijn handtekening onder het vierde bedrijf te zette,/ Op assist van Tyree dikte Buysschaert aan tot 59-46. Met knappe korven van Troisfontaines en Tyree diepten de Oostendenaars het verschil tot 66-49 uit. Nog 6’30” op de klok. Een tweepunter van Djordjevic en een and one van Jovanovic resulteerden in de twintiger: 71-51 met nog 4’27” op de klok.

Filou Oostende zou die zege uiteraard niet meer laten ontglippen. Met 17 punten (4 op 7 tweepunters, 1 op 3 bommen, 6 op 7 vrijworpen), 6 rebounds en 2 assists haalde Troisfontaines, die bij 77-55 een applausvervanging kreeg, de beste computerevaluatie. Jovanovic (14 punten uit 4 op 7 tweepunters, 0 op 1 bom en 4 op 6 vrijworpen én 9 rebiounds) drukte eveneens een stevige stempel op deze overwinning. Opmerkelijk is het ook verschil in rebounds: 49 tegen 35. Woensdag speelt Oostende in Zwolle tegen Landstede Hammers.

(PR)