Stephen Cuypers en Oedelem One zijn ambitieus: “Wil niet van een gemiste start horen”

De competitie-opener hebben ze bij Oedelem One al achter de rug, maar voor de eerste zege wordt vooral uitgekeken naar de derby tegen Oostkamp Three. Stephen Cuypers maakt de overstap van Oedelem Two naar de One-ploeg en wil graag meehelpen om er een geslaagd seizoen van te maken.

“De reeks is mij nochtans totaal onbekend. Ik speelde nog nooit in tweede provinciale. Vorig jaar maakte ik deel uit van de Oedelemse Two en daarvoor speelde ik vooral in eerste provinciale. Ook over onze eerstvolgende tegenstander, Oostkamp Three, weet ik niet zoveel.”

Vernieuwingen

De derby van zaterdagavond is evenwel niet de eerste competitiewedstrijd voor de Bevers. “Vorige zaterdag verloren we op het veld van BC Delrue Oostende, maar al te zwaar mogen we daar niet aan tillen. Die mannen spelen al jaren samen, terwijl wij het met veel vernieuwingen, inclusief een nieuwe coach, doen. Bovendien hebben zij jaren op een hoger niveau meegedraaid en wij zoeken nog naar elkaar en het juiste ploegspel. Tegen Oostkamp Three willen we ons echter herpakken, want ik wil niet van een gemiste competitiestart horen.”

Vol voor winst

Cuypers, die momenteel in Koekelare woont, meent ook te weten hoe die eerste overwinning er moet komen: “Op de trainingen moet er keihard gewerkt worden. Zoek daar ook maar de reden voor van mijn overstap naar deze One-kern. Ik wou weer twee keer in de week trainen en blijf ambitieus om opnieuw hogerop te spelen. Zaterdag is het bovendien fandag aan Den Akker. Logisch toch dat we onze supporters willen verwennen? Jammer dat we nog steeds een viertal spelers missen. Beslissende spelers zoals Yani De Caluwé en Diego D’hooge zijn nog enkele weken out en onder de borden missen we de gestalte van Michiel Timmerman en Simon Fransoo. We gaan dat echter compenseren met een harde defence en snelheid op de fast break.” (MD)

Zaterdag 1 oktober om 20.15 uur: Oedelem One Oostkamp Three.