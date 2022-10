Stefanie Derycke met Middelkerke in eerste provinciale: “De ploeg is tevreden met de nieuwe coach”

De damesploeg van Mibac Middelkerke speelt dit seizoen in eerste provinciale en niet langer in tweede landelijke. Kapitein Stefanie Derycke ziet dat alles goed begint te draaien na de coacheswissel.

Mibac Middelkerke won op de tweede speeldag van Wevelgem-Moorsele met 39-89. “We starten elke match met een sterke focus, geen enkele tegenstander is te onderschatten”, vertelt kapitein Stefanie Derycke. “We speelden een sterke eerste quarter, maar zwakten af in het tweede kwart. Na de rust en een peptalk konden we de wedstrijd opnieuw naar onze hand zetten en ons focussen op de werkpunten.” Vrijdagavond is Wielsbeke de volgende tegenstander. Zij wisten dit seizoen nog niet te winnen. “Wielsbeke is een ploeg die we niet kennen en dus zeker ook niet onderschatten. Ons eigen spel spelen, is de belangrijkste doelstelling.”

Meindert Delbecque volgde Peter Vantoortelboom op als coach van de damesploeg. “De voorbereiding is wat stroef op gang gekomen door de last minute coacheswissel. Ook waren we nog nooit voltallig aanwezig op training. Door enkele oefenmatchen konden we vlug ons ritme terugvinden. Er zijn zeker nog groeimogelijkheden binnen onze ploeg. Onze ambitie is om top vijf te spelen”, zegt Stefanie. “Na een aantal mooie seizoenen met coach Peter Vantoortelboom is het uiteraard een grote aanpassing voor de ploeg om nu onder een nieuwe coach te spelen. De meesten kenden Meindert al, die ondertussen al goed en vlot is geïntegreerd binnen de ploeg. Onze sterkte is dat we als ploeg collectief goed spelen. We kennen elkaar goed en de rol van onze coach is om ons juist te sturen, ons op de werkpunten te wijzen en ons te laten groeien. De ploeg is tevreden met Meindert als coach.”