Stefanie Declerck (Rozenbeka Oostrozebeke): “De jeugd is onze toekomsten daar werken we hard aan”

Dat het basketbal overleeft in een gemeente waar voetbal de grote slokop is van jeugdig talent, bewijst dat er alles aan gedaan wordt om Oostrozebeekse jeugd aan te trekken en die degelijk op te leiden.

“Misschien hebben we het geluk dat er in de omringende gemeenten geen basketbal wordt aangeboden” zegt voorzitter Stefanie Declerck. “Op die manier vinden jongeren die van het spelletje houden de weg naar Rozenbeka. Toch blijven we met een groot probleem zitten, namelijk een tekort aan trainers.”

Het blijft zeldzaam, een vrouw die bij een basketbalclub de touwtjes in handen heeft. Hoe is Stefanie Declerck er terechtgekomen?

“Het heeft allemaal te maken met mijn dochter Enya, die van haar zesde tot haar veertiende bij Rozenbeka speelde. Ik bracht haar iedere keer naar het sportcentrum en ben er op die manier ingerold. Ik was er dus heel dikwijls, en toen bezieler Mathias Bonte om familiale redenen kwam weg te vallen, werd me gevraagd of ik in het bestuur wou stappen.”

“Ondertussen zetel ik al acht jaar in het bestuur, waarvan vijf jaar als voorzitter. Gelukkig krijg ik veel hulp van mijn secretaris, Martine Vandenbroucke. Sportief loopt alles op wieltjes, maar er is een groot tekort aan vrijwilligers en trainers. De club heeft zeventig spelers en er komen er nog elke dag bij, vooral via de vriendjesdagen. Nu hebben we trainers genoeg, maar van zodra er eentje uitvalt, begint de miserie. En de bond heeft het heel moeilijk om aan voldoende scheidsrechters te geraken. Voor de U8 tot U12 moeten we zelf de scheidsrechter leveren. Wij moedigen dan ook ouders én spelers aan om cursus te volgen.”

“Of de club het in deze tijden moeilijk heeft om te overleven? Wij kunnen nog de eindjes aan elkaar knopen dankzij wat sponsoring, de lidgelden en een vijftal sprokkelacties. We zijn zeker niet bedreigd in ons bestaan; integendeel, de club blijft groeien dankzij het idealisme en de gratis inzet van onze medewerkers.”

“Onze ambitie met de eerste ploeg bestaat erin om in derde te kunnen blijven. Wat de jeugd betreft beschikken we over een heel sterke U12 en U16. Al dat jong talent is een zekerheid voor de toekomst van de club.” (CLY)