Stan Naudts is nieuwe T1 van ION Basket Waregem Two: “Mijn doel? Vorig jaar overtreffen”

De heren van ION Basket Waregem Two beginnen dit weekend aan hun seizoen met meteen twee wedstrijden. Zaterdag komt KBBC Zolder vzw One op bezoek in de Treffer. Een dag later komt House Of Talents Kortrijk Spurs Two naar een naar alle waarschijnlijkheid broeierig hete Waregemse Sporthal.

Stan Naudts is bezig aan zijn eerste weken als hoofdcoach bij ION Basket Waregem Two. De 36-jarige Desselgemnaar hing eind vorig seizoen zijn basketschoenen aan de haak. Met House Of Talent Kortrijk Spurs was de leerkracht nog verliezend finalist in Top Division 1.

“We hebben er al een aantal trainingen en een teambuilding opzitten, en ik moet zeggen, dit is een heel gemotiveerde groep”, vertelt Stan. “Dat maakt het voor mij natuurlijk gemakkelijker. Ik surf dit seizoen verder op het werk van Kevin Van Meerhaeghe, die de basis legde. Ik kan teren op een 18-koppige selectie die bestaat uit enkele vaste pionnen, U21- en enkele U18-spelers. Dit lijkt veel maar een overbodige luxe zal dit niet zijn, wetende dat er soms drie wedstrijden in een weekend plaatsvinden. Het zal puzzelen worden om de juiste combinaties te vinden. Daarvoor hebben we een aantal oefenwedstrijden ingepland. Zaterdag treffen we KBBC Zolder in de poulefase van de Beker van Vlaanderen. Voor ons is deze Limburgse eersteprovincialer een oefenwedstrijd die we uiteraard willen winnen. Daags nadien kruisen we de degens met Kortrijk Spurs uit eerste landelijke. Hier is het resultaat van minder belang.”

“Een doel is er niet echt uitgesproken”, gaat Naudts verder. “Voor mij persoonlijk is beter doen dan vorig jaar de betrachting. De jongens zien stappen voorwaarts zetten, individueel en collectief. Door het doorschuiven van Robin Marreel en Noah Gebbert naar de eerste ploeg zullen andere jongens hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Op korte termijn spelers afleveren voor de One is ook mijn taak. Er wordt vanaf dit seizoen in twee reeksen gewerkt in tweede landelijke. De eerste vier komen in de volgende ronde uit tegen de beste vier van de andere reeks. Slagen we daar in, dan valt de druk weg”, besluit Stan Naudts. (ELD)