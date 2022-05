Stan Naudts (35) kan zijn vierde kampioenstitel in TDM1 halen: “Blij dat ik steentje kan bijdragen”

Na twee intense matchen tegen Ieper gaan de Kortrijk Spurs in de playoffs van TDM1 door naar de halve finales tegen Donza Latem-De Pinte. Stan Naudts neemt na dit seizoen afscheid van de Spurs en wordt coach van de Waregemse B-ploeg.

“Ik ben aan mijn zestiende seizoen in tweede klasse toe”, opent Stan Naudts. Dertien keer haalden we de playoffs, één keer waren er geen, omwille van de coronacrisis. Drie keer konden we de titel binnenhalen: tweemaal met Waregem, eenmaal met Zwevezele. Als we met House of Talents Spurs de titel halen, zou dat een prachtige afsluiter zijn.”

“Waregem deed me een voorstel om coach te worden van hun B-team en dat heb ik aanvaard. Mijn B-coachlicentie heb ik in de afgelopen jaren al afgewerkt en het zal mijn debuut zijn als coach. Met mijn ervaring in het onderwijs weet ik wel hoe ik een groep moet sturen, maar ik besef dat ik nog wat ervaring zal moeten opdoen.”

Play-offs 2022

“Tegen Ieper waren het heel intensieve matchen met defensief aan elkaar gewaagde ploegen. Ook Ieper had zich tot in de puntjes voorbereid, maar wij konden naar het einde toe het verschil maken met onze iets bredere kern. Ieper heeft zijn vel duur verkocht en daar kan je enkel maar respect voor hebben. Over mijn prestatie ben ik relatief tevreden. Ik ken mijn rol in de ploeg en dat is eerder in functie van het team dan om zelf te scoren. Met mijn ervaring wat rust brengen en goeie impulsen geven, dat is mijn ding. Sinds ik terug beschikbaar ben, wonnen we 19 van de 21 matchen. Dat is de verdienste van het team dat goed presteert en ik ben blij om mijn steentje te kunnen bijdragen.”

“Onze volgende tegenstander in de strijd voor het finaleticket is LDP Donza, beter bekend als Latem-De Pinte. We hebben inderdaad in competitie tweemaal gewonnen, maar zij misten hun topscorer Landon Unruh. Met hem erbij is dat een andere en veel betere ploeg. Het feit dat ze nu Oxaco opzij hebben gezet, zegt veel. Coach Kenneth Desloovere (ex-speler van Ieper) is een man die uitstekend zijn analyses maakt en gepokt en gemazeld is in de basketwereld. Het wordt zeker geen evidente zaak om hen uit te schakelen.”

Mooie carrière

“Dit seizoen was voor mij moeilijk, met eerst een voetblessure van bij de voorbereiding en dan de breuk van een middenhandbeentje begin november. Dat kostte me vier en een halve maand inactiviteit en revalidatie, maar dankzij de coronacrisis werden heel wat matchen uitgesteld, zodat ik toch de helft van de matchen kon spelen.”

“Mijn actieve carrière is een bijzonder leuk parcours geweest, met de nationale U18 en U20 op internationale competities, met spelers als Sam Van Rossom, Domien Loubry, Tabu en Collette, die allen in eerste nationale actief zijn of geweest zijn. Er zijn jaren geweest dat ik als jonge gast 100 matchen per seizoen speelde: jeugdwedstrijden, erg jong in de eerste ploeg mogen aantreden, trainingen en wedstrijden met de selectie. Ja, ik heb er echt ongelooflijk veel plezier aan beleefd”, besluit Stan, wiens jongere broer Robbe ook deel uitmaakt van de Spurs. (JS)