“Stadsderby herenbasket wordt een speciale wedstrijd”

In eerste provinciale van het herenbasketbal staat dit weekend de stadsderby tussen BC Vagant Kortrijk en KBBC DMVD Wikings Kortrijk op de kalender. De ploeg van Alexander Byttebier (Wikings) staat momenteel knap vijfde, op amper twee punten van de tweede plaats.

“De verwachtingen bij aanvang van het seizoen waren niet meteen hooggespannen”, vertelt Alexander Byttebier (32), een van de sterkhouders. “Er verlieten heel wat spelers de club maar er kwamen er ook enkele bij. Ook coach Franky Deprez is nieuw. Dit alles samen was het toch even koffiedik kijken wat het zou worden.”

“We vatten de wedstrijd tegen Vagant aan met een wedstrijdbreak van een maand. Dit is voor ons niet meteen een nadeel. Het zal toch een speciale wedstrijd worden. Heel wat spelers kennen elkaar goed. Velen die nu tegenover elkaar staan speelden nog samen in het verleden. Op donderdag trainen we in dezelfde zaal wat toch een extra dimensie geeft. Wij spelen onze wedstrijden in Heule, zij in de Lange Munte. Wij trainen maar eenmaal om de twee weken in de zaal waar onze thuiswedstrijden plaatsvinden, niet meteen een voordeel natuurlijk. Vagant telt heel wat individuele kwaliteiten die vorig jaar en daarvoor nog proefden van de nationale reeksen.”

“Wij zullen moeten zorgen dat we ons eigen spel spelen. We zullen op een volledig team kunnen rekenen denk ik. De jongste maanden ben ook ik telkens van de partij. Over het algemeen mag ik wel tevreden zijn over mijn geleverde spelpeil. Ik haal natuurlijk niet meer hetzelfde niveau als weleer. We zijn een ploeg waar de jongste telg 30 jaar is en basketbal niet meer de prioriteit is.”

“Momenteel staan we vijfde, en die plaats willen we houden. Misschien zit een top drie plaats er wel in, wie weet”, aldus de Bissegemnaar. (ELD)

Zondag 14 januari om 17.30 uur, Sporthal Lange Munte: BC Vagant Kortrijk – KBBC DMVD Wikings Kortrijk.